Plataformas ciudadanas y gobiernista MAS miden fuerzas en Cochabamba

Con incidentes entre manifestantes y policías, el Movimiento al Socialismo (MAS) y las plataformas ciudadanas que exigen el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero, iniciaron está mañana en Cochabamba concentraciones y bloqueos en conmemoración a los 36 años de democracia en Bolivia.

El vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andronico Rodríguez, informó que cerca de 90 manifestantes afines al MAS se reunirán al medio día en la plaza principal 14 de septiembre para conmemorar los recuperación de la democracia.

Precisó que los simpatizantes oficialistas partirán a partir de las 11 de la mañana desde la plazuela Busch, el kilómetro 1 de la avenida Petrolera, el puente Quillacollo y la plaza de Las Banderas para finalmente desarrollar un acto central que culminará a las 13:30. Agregó que la actividad contará con la presencia del Gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, el Ministro de Energías, Rafael Alarcón y diputados y senadores del MÁS.

“Hemos dado un instructivo a todas nuestras bases de que no podemos caer en provocaciones, el objetivo no es pelar entre hermanos, no podemos llegar a escenarios tan violentos”, sostuvo Rodríguez al ser consultados sobre posibles encuentros con plataformas del 21F.

Mientras tanto, el miembro de una de las plataformas del 21F Matías Rojas, informó que cerca de 50 puntos de bloqueo de iniciaron a partir de las 5:00 de la mañana en diferentes puntos de Cochabamba. Añadió que a partir de las 17:00 se iniciará una marcha desde aquellos lugares hasta la plaza de Las Banderas.

Por otro lado, denunció que un contingente policial impidió que los ciudadanos bloqueen el Puente de la Recoleta y añadió que una manifestante sufrió malos tratos de los uniformados.

“Tenemos una compañera que estaba ejerciendo su deber de libertad de expresión y siendo mujer los policías hombres la han levantado, la han ultrajado, la han manoseado, tampoco vamos a permitir eso”, aseguró.

En este sentido, el subcomandante departamental de la policía, Raúl Grandy, detalló que se desplegaron 800 uniformados para garantizar la libre circulación en las vías departamentales.

“Debemos garantizar la libre transitabilidad y que las actividades de los ciudadanos que no participan de estas movilizaciones no se vean perjudicados”, afirmó.

El Deber / Roger Medina Candia