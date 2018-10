PPK: “No me arrepiento de haber indultado a Fujimori”

En diálogo exclusivo con El Comercio, insistió en lo que considera una decisión “legítima” y se reafirmó en su versión sobre la presunta negociación del primer proceso de vacancia.

—¿Cómo toma la anulación del indulto que otorgó a Alberto Fujimori?

No lo tomo nada bien porque la Constitución es clarísima. El artículo 118 me daba, como presidente, la autoridad para dar el indulto. No hubo un toma y daca. El proceso se empezó bastante antes del período de vacancia y coincidió con la Navidad; un momento en el cual se dan indultos en muchos países. Aquí están buscando cosas para desindultarlo.

—¿La anulación es una derrota para usted?

La anulación del indulto es una pérdida personal porque yo he seguido la Constitución y me están deshaciendo una decisión absolutamente legal. ¿Controversial? Sin duda. Pero legal, también, sin duda.

—Bueno, la resolución del juez Núñez Julca cuestiona no solo un “trámite express” sino también la “falta de motivación”.

Los informes médicos que vi desde junio eran bien claros respecto a la taquicardia, por ejemplo. Yo mismo, que a raíz de todas estas cosas tengo taquicardia, conozco bien el tema. Él tuvo varias crisis y el estrés de estar en la cárcel doce años es muy grande. Entonces, no tengo ninguna duda de que el indulto fue bien dado. Claro, me doy cuenta de que internacionalmente fue muy criticado. Pero así es la vida pues.

— Ahora, apartado de la política, ¿se arrepiente de la decisión que tomó ?

No me arrepiento de haber indultado a Fujimori. Quizás debí esperar a que llegara el Papa, pero tampoco quería cargarle un tema de política interna. Cuando estuve en Roma, antes de su visita, le mencioné el caso de Fujimori.

—¿Tampoco cree que el momento fue inoportuno al darse luego de un polémico proceso de vacancia?

Lo que pasó en la vacancia se tiene que investigar, pero fue provocado en gran parte porque la oposición sabía que se venía el indulto y lo querían parar. Por eso intentaron una vacancia express. Sabían que el documento estaba encima de mi escritorio.

—¿Insiste en que no hubo una negociación con el grupo liderado por Kenji Fujimori?

No hubo negociación. Ellos se salieron porque creían que estaba mal el proceso de vacancia. No hubo ningún toma y daca ni nada de eso.

—¿Calificaría como injusto que Fujimori vuelva ahora a la cárcel?

Obviamente quisiera que, dado el indulto, él disfrute sus años mayores en tranquilidad y no en la cárcel. Pero, en fin, hay que respetar la justicia. Eso sí: siempre y cuando la justicia no esté politizada. Porque lo que vemos en el Perú hoy es que hay actores de la justicia muy politizados y eso no es bueno.

—Parlamentarios fujimoristas que criticaban la forma en la cual se otorgó el indulto protestaron ayer por su anulación. ¿Cómo interpreta ese cambio?

Bueno, Fuerza Popular se mueve con los vientos políticos que ellos ven. Qué vamos a hacer.

Fuente: https://elcomercio.pe