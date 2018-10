¡Prepare 1.500 dólares para fin de año!

Gary Antonio Rodríguez Álvarez (*)

Escribo nuevamente sobre el segundo aguinaldo por dos razones: porque su pago se confirmó para el 2018 y porque en un sondeo que realicé, el 69% pidió que lo haga, así que, a escribir obedeciendo al Facebook…

El Presidente del Estado anunció la obligatoriedad del doble aguinaldo para este año luego de la reunión de Gabinete de la fecha (10.10.18) y el INE hizo conocer que habiendo el PIB boliviano crecido un 4,61% en el espacio interanual julio/2017 a junio/2018 correspondía hacerlo, según lo prescrito por el D.S. 1802 del año 2013 (cuando la economía creció 6,8% mientras que en el 2017, apenas un 4,2%).

Un nuevo balde de agua fría para el empresariado nacional, principalmente para los representados por la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), que dijo que no lo van a pagar. Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) fundamentó su rechazo en ocho puntos y planteó al Gobierno revisar, ajustar o eliminar la medida. Frente a ello, la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz salió otra vez con la bravuconada de la toma de empresas, si no se paga el doble aguinaldo (lo que me hizo recordar cuántas empresas expropió el difunto Hugo Chávez provocando un descalabro productivo que dejó en la calle a tantos trabajadores y a todo un país en ruinas).

Asimismo, algunos entusiastas dijeron que la medida era buena pues el dinero volvería al empresario con un efecto multiplicador, ignorando que gran parte de las compras favorecerá al contrabando y la economía informal (con lo que, paradójicamente, quien pague el doble aguinaldo premiará a quienes no dan ni siquiera un aguinaldo).

Para entender la magnitud del problema: como el beneficio del doble aguinaldo es obligatorio también para las Trabajadoras del Hogar, si Ud. tiene una deberá prever entre el 1 de diciembre del 2018 y el 1 de enero del 2019 el equivalente a 5 sueldos: el de noviembre; el primer aguinaldo; el segundo aguinaldo; el sueldo de diciembre y la provisión de un sueldo para indemnización, lo que implica un monto cercano a los 1.500 dólares. ¿Se da cuenta ahora del impacto para una pequeña empresa de 5 empleados, una mediana de 50, una gran empresa con muchos más, cuando no todas crecieron y peor para las que están mal?

Aprendamos del error ajeno: Cuántos venezolanos autoexiliados por razones económicas y cuántos famélicos en ese país se alegraron ayer por la expropiación de empresas, altos aumentos salariales, pago de bonos y tantas otras vainas…

(*) Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional