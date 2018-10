Puerto Busch: el anhelo postergado de Bolivia

Teófilo Caballero Viera*

“… no llegamos a comprender por qué los gobiernos desde la pérdida del litoral en 1879, no facilitaron la única salida natural que le quedaba a Bolivia: el Atlántico por la vía del Rio Paraguay. Si así lo hubieran efectuado no estaría hoy la Nación tan exangüe…”.

Memorándum de 1904

Sociedad de estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz

Ante el estrepitoso fracaso diplomático del Gobierno de Evo Morales y su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) en la corte internacional de la Haya que hace que Bolivia nunca jamás pueda invocar una posible negociación con Chile para una salida al mar debido a una pésima estrategia jurídica sostenida, tal como sentenció la Haya por “FALTA DE FUNDAMENTACIÓN JURIDICA…” sacrificando para siempre esta única posibilidad. Sin embargo, en este mar de pesimismo, de bronca popular y de falsas expectativas creadas por el Gobierno, es necesario hacerles recuerdo a los 11.2 millones de habitantes de Bolivia que tenemos una salida soberana al mar por la Hidrovía Paraguay-Paraná que desemboca en el Océano Atlántico a través del Puerto Busch ubicado en el departamento de Santa Cruz.

Precisamente por esta vía marítima ingresaron los conquistadores españoles a Paraguay y Bolivia hace más de 455 años, uno de esos aventureros fue el Capitán español Ñuflo de Chávez, fundador de Santa Cruz un 26 de febrero de 1561.

La falta de salida al mar conlleva costos muy altos

No cabe duda que el enclaustramiento marítimo conlleva enormes costos para el país. El reconocido economista norteamericano y futuro premio Nobel de Economía Jeffrey Sachs en un estudio que realizó sobre la mediterraneidad del país señaló hace más de 15 años que el costo asciende en forma anual entre 1% a 1.5% del crecimiento económico. Llevado a números este porcentaje eso significaría en este 2018 la suma de $us. 583 millones aproximadamente (calculado sobre un PIB nominal de Bolivia gestión 2018 de $us. 38.851 millones presupuestado por el Ministerio de Economía).

Pisando el suelo y mirando hacia adentro

Ante el desastroso revés diplomático recibido por la Haya es necesario repensar como país y mirar lo que tenemos: Puerto Busch. La construcción de este puerto boliviano debe convertirse en una política del Estado Boliviano para de esa forma romper con la dependencia de los puertos chilenos ya que el 75% de la carga boliviana se mueve en los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta.

Además no todo es color de rosa en los puertos chilenos, de acuerdo a un estudio realizado por la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO) en el periodo 2013 hasta el 1er semestre de 2017 se realizaron 63 paros y huelgas teniendo un impacto negativo para el país de nada menos que $us. 300 millones aproximadamente; pérdidas que tuvieron que soportar los productores e importadores bolivianos, en otras palabra, pérdidas para Bolivia.

De acuerdo con información del Instituto de Comercio Exterior (IBCE) las ventajas que traería el Puerto Busch están a simple vista; para la mercadería traída del Asia se tendría un ahorro en términos de tiempo de entre 5 a 11 días, y en el caso de Europa 11 días en promedio. El ahorro en términos de costo utilizando nuestro puerto soberano sería entre un 22% a 36%, lo que se tendría un comercio más competitivo.

Actualmente por el Puerto Busch se ha movido 1.6 millones de toneladas de productos, en el caso de los productos exportables sobresalen la soya, aceite de soya, Clinker, hierro entre otros. En el caso de las importaciones se tienen al diesel, gasolina y maltas.

Italianos ofrecen financiamiento para Puerto Busch

El 1º de junio de 2017 representantes del gobierno italiano y ejecutivos de la empresa ICM SpA plantearon al gobierno nacional el financiamiento de $us. 600 millones para la construcción del Puerto Busch y también para el proyecto del ferrocarril Motacucito-Mutún-Puerto Busch con el propósito de facilitar el comercio exterior de Bolivia y hacer más competitivo el flujo de mercancías. El 85% del crédito lo garantiza la Agencia de Créditos al exterior de Italia y el restante 15% sería un financiamiento realizado por la empresa ICM SpA. Para ello el Sr. Antonio Guizzetti, Asesor de Italia para América Latina se reunió en junio 2017 con autoridades gubernamentales y empresarios privados de Santa Cruz buscando concretizar esta oferta italiana.

Otra vez: Evo Morales ofrece el Puerto Busch

Después del duro revés recibido en la Corte de la Haya, el presidente Evo Morales en fecha 2 de octubre de 2018 anunció públicamente que se decidió acelerar la “…concreción del tren bioceánico y el Puerto Busch” para consolidar un acceso al mar y dejar de depender de los puertos chilenos. En concordancia con este anuncio, el periódico CAMBIO voz oficial del gobierno central en fecha 04 de octubre de 2018 informó que la Ministra de Planificación del Desarrollo Mariana Prado preveía una inversión de entre $us. 600 a 800 millones para impulsar el Puerto Busch.

Sin embargo, es necesario hacerles recuerdo a la opinión pública que este mismo proyecto fue ofrecido por Evo Morales en septiembre 2014, un mes antes de las elecciones presidenciales de octubre, y que dicha oferta ha sido repetitiva en cada aniversario cívico de Santa Cruz. Paralelo a este proyecto también se ofreció el tren urbano y el tren metropolitano que hasta la fecha no se conoce absolutamente nada.

Lo importante del ofrecimiento presidencial es que el panorama ahora es completamente diferente, ya no existe ninguna posibilidad que una corte internacional obligue a Chile a negociar con Bolivia una salida al mar. Por lo que el Puerto Busch debe ser el Plan A del Gobierno si es que de verdad quiere reducir la dependencia de nuestro comercio de Chile. El Plan B sería el Puerto de Ilo que se encuentra en Perú con una concesión de 99 años pero que sigue y será siendo un territorio ajeno.

Puerto Busch debe estar en el presupuesto (PGE) 2019

Vamos de las palabras a los hechos, como toda negociación marítima está cerrada con Chile y nuevamente existe el ofrecimiento del Pdte. Evo Morales, vamos de las palabras a los hechos.

El proyecto Puerto Busch debe ser incorporado en el PGE 2019 (Presupuesto General del Estado) a partir del 2 de enero de 2019. De esa forma las intenciones de llevarlo adelante son reales. Para ello el gobierno necesita una reformulación presupuestaria y que se incluya este nuevo proyecto. Para realizar esta reformulación, se necesita la aprobación de la correspondiente Ley en la Asamblea Plurinacional.

Aquí no hay ningún problema puesto el partido del Pdte. Evo Morales, el MAS, tiene los 2/3 en la cámara de diputados y los 2/3 en la cámara de senadores.

Si el proyecto Puerto Busch no es incorporado en el PGE 2019 sería una nueva mentira contra Santa Cruz y un nuevo engaño a Bolivia. Finalmente hacemos recuerdo a los ciudadanos que en Octubre 2019 hay nuevamente elecciones presidenciales. Ojalá que la historia no se repita, porque los tiempos cambiaron, Bolivia necesita una salida soberana al mar y ahí está el Puerto Busch.

Fuente: http://estotambiensucede.com