R. Zuckerberg: “Contra el contenido infinito, un líder debe crear sensación de escasez”

La directora de Marketing de Facebook desde 2005 hasta 2011 y CEO y fundadora de Zuckerberg Media desarrolló durante una hora las claves para que la empresa del siglo XXI sepa adaptarse a la selva digital. La tecnología es un medio, nunca un fin, pero es vital saber manejarla, porque si no nos quedaremos fuera de cualquier oportunidad de innovación.

Randi Zuckerberg comenzó la conferencia en el Palacio de Congresos de Madrid recordando sus inicios en Silicon Valley. La escritora llegó a Facebook de la mano de su hermano, Mark Zuckerberg. Sin embargo, no dudó en señalar el machismo inicial de los ingenieros en California: “Lo que no me gusta de Silicon Valley es que durante 15 años fui la única mujer en la oficina. Yo firmaba los correos como Randi, y a veces iba a las reuniones y los hombres esperaban a un tío, pero ahí estaba yo”.

El principal trabajo de la norteamericana estos años se ha basado en acoplar y sacar provecho de la tecnología en nuestras vidas. Pero no todo ha sido un camino de rosas. “Mucha gente en Silicon Valley está creando herramientas para dar voz a todo el mundo. Y eso está muy bien. Recuerdo la Primavera Árabe. Todos exclamábamos: ‘¡Guau!’. Sin embargo, en 2018 también nos hemos dado cuenta de que, efectivamente, le hemos dado voz a todo el mundo. Guau…“, dijo Zuckerberg, irónicamente, en una clara referencia implícita a las nuevas corrientes populistas.

Zuckerberg incidió durante toda la conferencia en que “todos tenemos que tener claro que cada individuo es una propia marca, una compañía”

La autora de ‘Dot Complicated’, ‘best seller’ del ‘New York Times’, recordó la obsesión de los ‘geeks’ de Silicon Valley con la innovación: “En California, si algo no es disruptivo en la economía, no es nada”. Pero retomó el curso principal de su conferencia: “Las redes sociales pueden usarse tanto para bien como para mal”.

Zuckerberg incidió en que “todos tenemos que tener claro que cada individuo es su propia marca, una compañía”. Durante el resto de la conferencia volvió en repetidas ocasiones sobre este punto. “Todos los que estáis aquí podríais tener una idea que tuviera un alcance de 2.000 millones de personas”.

Según la autora, es clave entender que cada persona puede ser una marca. ¿Por qué? Porque las mejores compañías del mundo involucran a sus clientes en sus campañas publicitarias: “Vivimos en un mundo en el que vosotros estáis comprando anuncios en la página de Facebook de Coca-Cola. Ahí es donde está vuestro público”.

Por otro lado, las tecnologías han cambiado la forma en que percibimos quién es influyente. “Ahora hay microinfluyentes en cada comunidad que pueden resultar decisivos”, recordó Zuckerberg.

Contra la atención: escasez

Otro de los tópicos que se repiten cuando hablamos de la tecnología es la falta de atención de los consumidores: los anuncios duran menos, los vídeos son más cortos y la atención, muy escasa. Pero eso, según Zuckerberg, no es verdad. “Si el contenido es bueno, la gente está preparada para aguantar todo lo que quieras”.

Aprovechó para dar un ejemplo: “Vi dos ‘shows’ en Broadway que me sorprendieron mucho, tanto el de ‘Harry Potter’ como el de ‘Angels in America’. Los dos duran siete horas. ¡No los puedes ver en una noche! Los tienes que ver en dos. Si me hubieras dicho hace un tiempo que ibas a conseguir vender tiques de un ‘show’ de siete horas, me habría reído de ti. Pero noche tras noche están ‘sold out”, destacó.

Por otro lado, Randi Zuckerberg, quien diseñó y creó Facebook Live, relató el proceso por el que tuvo que pasar para lanzar el canal de vídeo en directo. Al principio no tuvo éxito. Unos meses más tarde, consiguió que Katy Perry participara y todo fue a mejor. Incluso Barack Obama la llamó para involucrarse.

Fue así como explicó el nuevo concepto de la escasez como estrategia empresarial: “Un líder, contra el contenido infinito que hay en la web, debe crear la sensación de escasez. El directo es un ejemplo de escasez. Porque o ves lo que está pasando o te lo has perdido”.

Necesitamos que las compañías tecnológicas nos ayuden. ¿Cómo? Creo que la siguiente industria billonaria serán las dietas tecnológicas

De lo último que habló Randi Zuckerberg fue de la desconexión tecnológica. “Nuestro mejor activo son las personas, no lo podemos olvidar”. Pero, en la era de la hiperconexión, ¿cómo se puede conseguir que la gente “no explote”? “Ojalá tuviera la respuesta”, dijo con una sonrisa mientras enseñaba una foto donde sus hijos la agarraban de las piernas y ella trabajaba con un teléfono. “La tecnología es nuestro mejor amigo y, a la vez, nuestro peor enemigo”.

Aprovechó para señalar el posible futuro camino de la industria tecnológica. Zuckerberg subrayó la paradoja de que solo la tecnología nos va a salvar de la propia tecnología: “Necesitamos que las compañías tecnológicas nos ayuden. ¿Cómo? Creo que la siguiente industria billonaria serán las dietas tecnológicas”.

Randi Zuckerberg acabó cantando una versión de Disney tecnooptimista. El público explotó en carcajadas y su atrevimiento le valió a la estadounidense una sonora ovación de los directivos reunidos en el WOBI. Más de uno se fue a casa pensando quién era el otro Zuckerberg al que se refería Randi.

