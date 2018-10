Revilla afirma que Paz Zamora es un político del pasado

La Paz, 19 oct (ABI).- El alcalde de La Paz y jefe de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Luis Revilla, afirmó el viernes que Jaime Paz Zamora, quien fuera presidente de Bolivia entre 1989 y 1993, es un político del pasado y señaló que el país necesita ideas nuevas.

Paz Zamora busca volver a la presidencia del Estado de la mano del Partido Demócrata Cristiano (PDC), una candidatura que generó críticas de políticos oficialistas y opositores.

Los periodistas preguntaron a Revilla si el exlíder del desaparecido Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) era un político del pasado y respondió “sin duda, claro que sí”.

“Lo cual no significa que no pueda participar (…), decidirá la gente si quiere apoyarlo o no quiere apoyarlo”, agregó.

Revilla, opositor a una eventual reelección del presidente Evo Morales, aclaró que el problema no pasa por las edades que tienen los candidatos, sino por la mentalidad que muestran.

“No podemos pretender ofrecerle al país soluciones a los problemas de este siglo con planteamientos del siglo pasado, ni la oposición ni el oficialismo. Ojalá que en estas elecciones escuchemos ideas y planteamientos nuevos para que como país podamos avanzar”, acotó.

Fuente: Gigavisión, ABI