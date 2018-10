Rubén Costas: Demócratas convoca a la unidad de acción

El presidente de la agrupación política, Demócratas, Rubén Costas Aguilera, se dirigió con un mensaje a la Nación sobre la posición de su partido respecto al #21F y las primarias

Somos un partido nuevo, que próximamente cumplirá cinco años. Pero además, somos un partido plural, formado por personas que desde la cultura autonómica han ejercido la oposición al gobierno del MAS desde el inicio de su gestión, y otras que se han ido incorporando a medida que se desencantaban del falso cambio del masismo.

A lo largo de estos cinco años de vida organizativa hemos representado la oposición política real al gobierno de Evo Morales, desatapando la corrupción, controlando la acción de gobierno, recurriendo y mitigando la acción de leyes injustas; impidiendo con nuestra presencia organizativa, en el parlamento, en la calle, en el control electoral, en el recurso a los organismos internacionales, que el MAS complete su obra totalitaria.

Todavía hoy, somos el único partido que ha presentado una impugnación al reglamento de primarias que quieren imponernos; y no porque no creamos en los modelos de primarias, sino porque no creemos en un reglamento de primarias que sólo persigue legitimar a un Presidente deslegitimado por 2.682.517 bolivianos.

El Presidente no puede presentarse a unas nuevas primarias, porque sus primarias fueron el 21F y las perdió. Y en esto consiste defender el 21F para los Demócratas; en asumir que el 21F fueron las primarias del Presidente y Bolivia dijo NO.

Lo sabemos bien, porque hemos participado intensamente en el 21F, colaborando activamente con las plataformas, acompañando a los ciudadanos, defendiendo su voto con más de 40.000 militantes en los colegios electorales. Ligados siempre a la nueva política y a las nuevas formas de la democracia ciudadana.

Es cierto que Bolivia necesita salir definitivamente de los viejos modelos, de los viejos gobiernos, que utilizando el nombre de la ciudadanía defendieron siempre los intereses del centralismo. El MAS trató de ser el primero de los nuevos partidos y quedó siendo el último de los viejos.

El ciclo de los viejos gobiernos, de los viejos partidos, se ha cerrado en Bolivia. Pero la nueva política sólo se implantará a través de la formación de nuevas organizaciones y no mediante la instrumentalización de las viejas.

Salir de las viejas formas de gobernar requiere una organización con principios nuevos, un programa y un gobierno que tengan por bandera la democracia, la autonomía y la inclusión social.

Pero eso sólo no basta; Bolivia necesita además nuevos líderes. Los mismos que encabezaron la vieja política de los viejos gobiernos no pueden ahora cubrirse con el disfraz de los ciudadanos.

Son nuevos tiempos para nuevos líderes y los Demócratas nos comprometemos a defender los 2.682.517 votos que el 21F dijeron No a Evo Morales, y a ofrecer al país un líder para el nuevo tiempo.

Demócratas presentará un candidato a las elecciones, pero antes, convocaremos a líderes, organizaciones y plataformas, a construir la unidad de la oposición; eso sí, apartándonos de mesianismos y personalismos, más propios del pasado, que del futuro que Bolivia necesita.

Fuente: Prensa Demócratas