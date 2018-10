Santa Cruz: Ambulantes vuelven a La Ramada

Autoridades advierten que harán respetar la ley de reordenamiento de mercados.

Vendedores ambulantes volvieron a tomar las calles del antiguo mercado La Ramada, argumentan que se tomó esta decisión porque no tienen ventas en el nuevo mercado minorista La Ramada, de la avenida Moscú, donde los reubicó la Alcaldía, ellos aseguran que solo se asentarán los fines de semana. Entre tanto el Gobierno municipal advirtió que se hará cumplir la ley de reordenamiento de mercados.

Dicen no tener condiciones. En un recorrido por las calles del centro de abasto se pudo observar gran cantidad de vendedores asentados en la vía pública. Según sus quejas, el municipio no les brindó los servicios sanitarios y de trasporte público. “Solo serán los sábados y domingos por la necesidad que tenemos de pagar al banco. En el parqueo (nueva Ramada), no tenemos baños, luz ni agua propia y aparte de eso no se vende nada, estamos quedando sin nada”, fue la queja de comerciantes ambulantes. Por otro lado, indicaron que no hubo una respuesta de las autoridades municipales, ya que se le dio un plazo hasta el pasado viernes para que se les otorgue un permiso para poder comercializar sus productos en los lugares que no están permitidos. “No hay permiso, pero la necesidad de llevar el pan de cada día a nuestros hijos es más fuerte. Si nos quieren apalear y pegar, vamos a resistir, que nos golpeen, pero aquí vamos a estar peleando porque tenemos que sobrevivir”, acotó otra de las comerciantes.

Rechazan retorno de ambulantes. Por otro lado, los comerciantes que tienen un puesto fijo, rechazan que los ambulantes retornen a las calles, toda vez que esto perjudicaría sus ventas, piden a las autoridades que no permitan estos asentamientos. “Es un perjuicio para nosotros, ellos venden sus cosas más baratas y la gente prefiere comprarle a ellos”, dijo Carmen Lozano, comerciante de la calle Muchirí. De igual manera, José Carrasco indicó que no solo son las ventas las que se ven perjudicadas, sino el flujo vehicular. “Otra vez está llenándose, están obstruyendo el tránsito libre de los autos, si las autoridades no hacen algo estaremos igual que antes”, dijo el comerciante.

Municipio no permitirá asentamientos. Por su parte Erland Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana del Municipio, advirtió que no se permitirá el asentamiento de ambulantes en los espacios públicos por lo que pidió que estos sean desocupados. “Jaime Flores (dirigente gremial), ha estado convocando para que hagan uso de los espacios públicos, vamos a ser tolerantes en el sentido de prever cualquier tipo de enfrentamiento, no queremos llegar a eso. Lo que Flores quiere es enfrentarnos para justificar de algún modo acciones para culpar a la Guardia Municipal cualquier tipo de situación grave que pudiese presentarse”, dijo Camacho a tiempo de agregar que se está en coordinación con la Policía para que ante cualquier tipo de disturbios puedan actuar los uniformados.

Fuente: Unitel, El Día