Santa Cruz: Bebé de 6 meses tiene un tumor en su rostro

Su abuela Felicia Moi lamentó entre lágrimas la condición de la bebé y afirma que haría todo por ver a su nieta sana, al igual que su hermana gemela.

Desde el Beni arribaron este lunes hasta el Hospital Oncológico una bebé de seis meses para buscar solución a una lesión que abarca más de la mitad del rostro de la niña Emily Maca, quien nació con una manchita roja que posteriormente fue creciendo con los meses.

La niña es una de dos hermanas gemelas pero sólo Emily sufrió la afección denominada hemangioma. “Ella nació con una mancha, casi en todo eso pero no estaba hinchado, se le fue hinchando hasta llegar así, me dijeron que se iba a desaparecer pero que cuide que no se rasque pero lamentablemente no fue así, se rascó y se hizo sangrar” dijo su madre Zulma Taraony.

Un hemangioma es una marca de nacimiento que aparece durante el primer año de vida y se atenúa con el transcurso del tiempo. Puede aparecer en el rostro, el cuero cabelludo, el pecho o la espalda, pero ahora quieren. Ahora su familia busca que les brinden tratamiento a la pequeña para que pueda recuperarse.

Su abuela Felicia Moi lamentó entre lágrimas la condición de la bebé y afirma que haría todo por ver a su nieta sana, al igual que su hermana gemela.

Fuente: Red Uno