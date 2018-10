Selección de talla baja: sueñan en grande

La selección boliviana de talla baja disputará la Copa América de fútbol 7, en Buenos Aires (Argentina), con la mira puesta en el título. Se jugará del 24 al 29 de este mes.

Con algunas dificultades, pero al mismo tiempo con mucho entusiasmo, se viene preparando la selección boliviana de talla baja, que competirá en la Copa América de fútbol 7, a llevarse a cabo en la capital argentina, del 24 al 29 del mes en curso. El objetivo que se ha trazado este equipo es ser campeón, dar la vuelta olímpica y retornar al país con el trofeo que estará en disputa por primera vez.

“El sueño de nuestra selección de talla baja es traer la copa y dar todo en el torneo. Nos estamos preparando para hacer realidad ese sueño”, dijo el capitán Orlando Cuéllar, quien es cruceño y se desempeña como mediocampista.

Frikhman Ludueña es el que más distancias tiene que viajar cuando se reúne la selección, ya que viene desde Uyuni y no quiere perder el puesto de titular en la defensa de la Verde. Por ello deja su trabajo de albañilería y plomería para dedicarle más tiempo al fútbol y hacer realidad el anhelo de conquistar la copa.

“El principal deseo que tenemos es llegar de Argentina con el primer puesto, o por lo menos, hacer podio”, expresó Ludueña.

La selección está compuesta por 13 jugadores (ver cuadro) de cinco departamentos: cuatro de Santa Cruz, tres de La Paz, tres de Oruro, dos de Tarija y uno de Potosí. Todos coinciden en que irán a pelear el campeonato y no podía pensar diferente el DT, Walison Paz.

“Yo estuve viendo videos de las otras selecciones, creo que tenemos el mismo nivel de competitividad y creo que podemos lograr buenos resultados”, manifestó Paz.

El entrenador brasileño dirige voluntariamente por primera vez a una selección de talla baja, comparte su tiempo con su escuela de fútbol Basel Soccer Academy, que funciona en Santa Cruz.

Wilstermann goleó a Blooming y se metió de lleno en la pelea por el título

Los primeros pasos

Bolivia Talla Baja (BOLTB) comenzó a conformarse en marzo debido a que representantes de Argentina y Perú tuvieron la iniciativa de llevar adelante la primera edición de la Copa América e invitaron a Bolivia. Olivia Ojopi, de la Asociación de Personas de Talla Baja (Apetba), fue invitada para ser la coordinadora; ella aceptó y ahí comenzó todo.

Celso Romero (con la pelota) y Orlando Cuéllar (dcha.) en un partido amistoso. Foto: Fuad Landívar

La principal dificultad que tiene para trabajar esta selección es el tema económico, pues se tiene que pagar los pasajes de los jugadores cada vez que se reúnen para jugar partidos y no cuentan con el apoyo de ninguna institución.

Por eso realizan partidos amistosos, cobran entradas y ese dinero es utilizado para el transporte de los seleccionados, quienes se entrenan en sus ciudades o pueblos. Si bien son cuatro cruceños los miembros del plantel, hay un tarijeño, Ariel Meleán, que radica en Santa Cruz, y con él son cinco los que trabajan día por medio en la cancha polifuncional del barrio Santa Rosita. “Aclare por favor que soy chaqueño, ya que nací en Yacuiba. Así la nota va a salir mejor (sonríe)”, dijo Meleán, que es uno de los extrovertidos del grupo.

Las prácticas no se realizan en las mejores condiciones ya que lo hacen sobre una cancha de cemento, de 7:00 a 8:30, mientras que el torneo se jugará en una cancha de fútbol de salón, techada y con parqué.

Juegan amistosos

El primer amistoso que jugó BOLTB fue en abril, cuando a manera de dar un impulso a esta selección, un combinado de Sudamérica visitó la ciudad de Santa Cruz. El partido lo ganaron los visitantes por 8-4.

En julio se volvió a reunir la Verde en la ciudad de Oruro, donde se enfrentó al equipo sub-15 de San José, ahí consiguió su primer triunfo, que fue por 8-6.

A principios de septiembre el rival fue la sub-19 de The Strongest, que se quedó con la victoria por 9-8, en La Paz. El último sábado de septiembre BOLTB tuvo como rival a la sub-15 de Royal Pari, que se impuso por 9-7. El partido se jugó en Santa Cruz.

Si bien la selección ha sumado más derrotas que victorias en la etapa de preparación, lo ha hecho frente a adversarios de mayor estatura que han exigido al máximo a los seleccionados.

Esperan que la FBF apoye a la selección con pasajes e indumentaria deportiva

Cuando nació la selección boliviana de talla baja, se recurrió a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que entonces estaba presidida por Carlos Ribera, que se comprometió a apoyar a la delegación que viajará a Argentina, pero con el cambio de directorio en abril algunas cosas quedaron en el limbo.

La FBF, al mando de Ribera, proporcionó material deportivo, pero lo que más preocupa a la coordinadora de Bolivia Talla Baja (BOLTB), Olivia Ojopi, son los pasajes, ya que se requiere alrededor de $us 8.000.

Marco Rodríguez, secretario general de la FBF, explicó que está contemplado apoyarlos con material deportivo y con algo de dinero, pero no con todo el costo de los pasajes, debido a que el torneo no es parte de la Conmebol, aunque no se descarta realizar gestiones para conseguirles el transporte.

El hospedaje, la alimentación y el transporte interno correrán por cuenta de los organizadores.

Además, el equipo nacional pretende concentrar en Santa Cruz una semana antes del viaje, que será el 23 de octubre, ya que el torneo comienza un día después.

La Dirección Municipal de Deportes de Santa Cruz ha apoyado con pelotas, poleras y ponchillos; la empresa Sion también aporta con la logística cuando se realiza algún evento y, según la coordinadora, se ha enviado cartas pidiendo apoyo al presidente Evo Morales y al ministro de Deportes, Tito Montaño.

Olivia Ojopi: “El objetivo es traer la Copa América a Bolivia”

¿Cómo marchan los preparativos de la selección?

Los que viven en Santa Cruz se entrenan los martes, jueves y sábado por las mañanas, y cada vez mejor apuntando a tener un buen desempeño en Argentina, porque el objetivo es traer la Copa América a Bolivia.

Y los del interior, ¿cómo hacen para entrenarse?

Ellos se entrenan en sus departamentos, por su cuenta, de acuerdo al plan de trabajo que elabora el entrenador. Para tener a todo el grupo reunido nos hemos estado juntando últimamente casi cada dos semanas jugando partidos amistosos y organizando eventos para recaudar fondos, y al día siguiente de esas actividades, los domingos, se entrena el equipo completo para conocerse más y poner en práctica la parte táctica.

¿Cuál fue la forma de seleccionar a los jugadores?

Al principio se contaba con las personas de las asociaciones de talla baja de los diferentes departamentos, también se hizo saber por los medios que se estaba conformando una selección, lo mismo por Facebook y la gente se fue animando a ser parte del grupo.

¿Ellos han jugado antes torneos internacionales?

Hemos escuchado las experiencias de los chicos y comentan que han jugado en equipos de barrio y de colegio, pero nunca han sido tomados en cuenta en selecciones por su condición física, ya que son más pequeños y tenían miedo de que fueran golpeados y lastimados, por eso para ellos es un logro, un sueño poder representar a Bolivia en una Copa América.

Viven el fútbol con pasión

El arquero David Mamani se hace llamar Lampe tanto en la selección como en su equipo de la ciudad de La Paz.

El arquero titular es Ernesto Méndez, que dejó atrás una lesión muscular en el brazo izquierdo y está para jugar.

En la Copa América participarán Bolivia, EEUU, Canadá, Colombia, Chile, México, Paraguay, Perú, Costa Rica, Brasil y Marruecos como invitado.

Los convocados

Nombre posición

1. David Mamani (Lp) Arquero

2. Ernesto Méndez (Sc) Arquero

3. Frikhman Ludueña (Pot) Defensor

4. Nehemiías Burgos (Sc) Defensor

5. Celso Romero (Sc) Defensor

6. Diego Gareca (Tar) Defensor

7. Marco Aramayo (Oru) Volante

8. Orlando Cuéllar (Sc) Volante

9. René Mamani (Oru) Volante

10. Wílder Copa (Oru) Delantero

11. Ariel Meleán (Tar) Delantero

12. Reynaldo Medrano (Lp) Delantero

13. Cristian Orihuela (Lp) Delantero

Fuente: diez.bo