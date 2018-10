Senador Ortiz exige modificación del artículo 40 para elecciones primarias

El senador Oscar Ortiz indicó que pese a la negativa del Tribunal Supremo Electoral para que una comisión de Demócratas asista a la sesión de sala plena donde ayer se debió tratar la modificación al reglamento de la Ley de Organizaciones Políticas, esta organización continuará luchando para que se respete el derecho de los ciudadanos a impugnar candidaturas inconstitucionales e ilegítimas.

“Lamentamos la falta de transparencia del TSE, que anunció sesión de sala plena a las 9:00 de ayer para tratar el tema. No entendemos por qué no solo la sesión no fue pública (como establece la ley) sino que incluso se nos negó la entrega de la convocatoria para poder verificar si (los vocales) habían dictaminado que la misma era reservada”, indicó Ortiz.

El legislador Demócrata dijo que esta situación prueba que el TSE no da las garantías a los ciudadanos de que defenderá la Constitución, la ley y los derechos ciudadanos para que Bolivia cuente con una democracia plena y no sometida a los intereses del partido de Gobierno.

Fuente: Unitel, Prensa Demócratas