Tarija: Emagua denuncia que Gobernación no planifica el uso de recursos y deja proyectos sin pago de contrapartes

El director regional de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua), Miguel Navajas, ha informado que la Gobernación de Tarija no ha inscrito recursos para los proyectos Guadalquivir y presa Sella – Rumicancha cuando estas obras están en proceso según cronograma, además ha señalado que el financiamiento de parte de la cooperación alemana concluye el 2018 p or lo que para el año le corresponde a la Gobernación hacerse cargo de su contraparte pero no ha inscrito ningún monto para estos proyectos en su Plan Operativo Anual (POA) 2019.

“Le toca pagar a la Gobernación, decían que hay una ineficiencia por parte de Emagua en la ejecución de las obras y que no les hemos cobrado, no les hemos cobrado porque le tocaba, de acuerdo a cronograma de pagos, pagar a Alemania pagar al Gobierno Nacional, pero es a partir de este año que la Gobernación tiene que hacerse cargo de los 100.000.000 de bolivianos comprometidos y firmados por el gobernador Adrian Oliva”, ha mencionado. Además ha señalado que la misma cooperación alemana que ha impulsado ambos proyectos para Tarija ha observado la falta de recursos asignados en el POA 2019 de la Gobernación de Tarija. “Entonces yo quiero mostrarle con papeles que en la segunda visita que hace la cooperación alemana a verificar el avance del programa ya reclaman, en abril de este año, que no se inscribieron recursos del POA 2018 al programa Guadalquivir”. Según lo que conoce Navajas, la Gobernación estaría asignado para el año 2018 la cantidad de 73.000.000 de bolivianos del fideicomiso para la cancelación de proyectos concurrentes, entre estos los de Emagua, pero para el año que le corresponde pagar a la Gobernación cerca de 100.000.000 de bolivianos no se los ha proyectado. “La Gobernación ha argumentado que tiene un saldo en el fideicomiso de 170.000.000 de bolivianos pero que esto es para pagar varios proyectos concurrentes ejecutados en la ciudad de Tarija, para Tarija por el Gobierno Nacional, con Emagua la Gobernación ha destinado 73.000.000 de bolivianos de ese fideicomiso a la fecha han cancelado 13.000.000 que obviamente no hemos requerido antes porque estaban siendo absorbidas las planillas por la cooperación alemana, Gobierno nacional y demás financiadores. Nosotros hasta fin de año vamos a requerir 45.000.000 de bolivianos de este año 2018 para pagar planillas, de esos 60.000.000 de bolivianos que le quedan”, ha lamentado.

Fuente: http://lavozdetarija.com