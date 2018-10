Taxista niega secuestro de joven que se lanzó de su vehículo

Santa Cruz.- Jesús Ascárraga Vásquez, de 21 años y de ocupación taxista, se presentó ayer voluntariamente en oficinas de Tránsito luego de ser acusado en las redes sociales de intentar llevar hacia otro lugar a una pasajera que salía de un local. La afectada hizo circular videos donde se la puede ver lanzarse del vehículo en movimiento y ocasionarse heridas en el cuerpo la madrugada del lunes (5:30).

La supuesta víctima indicó que abordó el taxi en el boliche Trapichero, 4to anillo doble vía a La Guardia, y al llegar a su destino canceló con Bs 200 su carrera debido a que no tenía suelto. “Me dijo mejor te voy a llevar y aceleró, tuve miedo y me lancé, no supe dónde me iba a llevar”, dijo la denunciante.

Niegan las acusaciones. La hermana del taxista, Darly Ascárraga, dijo que su hermano se gana la vida como taxista para alimentar a su niña de 2 años y no tiene antecedentes de ninguna índole. Lamentó que en las redes sociales su imagen haya sido desprestigiada. El denunciado dejó entrever que su pasajera tenía la intención de quedarse con su cambio cuando pagó con Bs 200 su carrera. En Tránsito se descartó que haya denuncia./E.D.

Fuente: Red Uno, El Día