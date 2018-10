Teófilo Caballero: “Solo el 20% de la población activa laboralmente será beneficiada con el doble aguinaldo”

El presidente Evo Morales confirmó que el doble aguinaldo para este año está garantizado. Aseguró que el crecimiento económico del país será superior al 4.5% lo que garantiza el pago de este beneficio. Afirmó que, por ejemplo, a junio de este año, alcanzó al 4,61%, razón por la cual anunció que se pagará el segundo aguinaldo a los trabajadores.

Ante esta noticia, expertos en este ámbito no tardaron en dar su punto de vista al respecto, como es el caso del economista Teófilo Caballero y el gerente del IBCE, Gary Rodríguez, ambos brindaron un análisis en El Mañanero.

Caballero señaló, que el anuncio no debería sorprendernos, porque por una parte es una buena noticia para los trabajadores, que son aproximadamente un millón 800 mil personas, esta cifra representa solo un 20% de la población económicamente activa. Pero es una mala noticia para los emprendedores productivos.

Por su parte, Gary Rodríguez del IBCE, calificó esta noticia como una decepción porque no se escuchó el clamor de los micro, pequeños y medianos empresarios. “Uno espera que se aplique la racionalidad en el manejo de políticas públicas, que lamentablemente en este caso no es así”, afirmó. A su vez, aclaró que las cifras mostradas por el Gobierno no significan que las empresas hayan crecido en esa medida.

