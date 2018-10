Tras 15 años de la caída de Goni, agenda de octubre anda en retro

Tras 15 años de la caída de Goni, actores del conflicto y expertos sostienen que la denominada agenda de octubre “anda en retro”, porque no hubo una nacionalización “de verdad”, la industrialización no dio los resultados esperados y porque la Constitución Política del Estado (CPE) no la cumple ni el presidente Evo Morales.

El 1 de mayo de 2006, Morales nacionalizó los hidrocarburos mediante decreto. No obstante, la medida no está exenta de cuestionamientos.

El exdirigente de la Central Obrera Regional, Roberto de la Cruz, quien protagonizó las marchas en octubre de 2003, aseguró que la nacionalización “no existe”. “Las petroleras de Goni siguen trabajando con el Gobierno de Evo Morales”, afirmó. “Fue una compra hostil, forzosa de acciones, de parte del Estado a través de YPFB, de las empresas que habían participado en la capitalización de YPFB”, explicó el experto Hugo del Granado en octubre de 2016.

La anterior semana se conoció que el Gobierno no logró el traspaso de acciones de Air BP (subsidiaria de British Petroleum, la cual controlaba la provisión de combustible para aviones) tras nueve años y cinco meses de “nacionalizarla”, según El Deber.

A fines de agosto se informó que las reservas probadas de gas natural en Bolivia alcanzan los 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF). Las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija alertaron que Bolivia, con los niveles de reservas actuales, no podrá suscribir contratos de gas con Brasil y Argentina, una vez que concluyan los vigentes, al menos no de largo plazo.

El 26 de octubre de 2011, Morales anunció “el inicio de la industrialización” con el inicio de la construcción de la planta separadora de líquidos en el Chaco (fue entregada en 2014). En septiembre de 2017 más de un rotativo difundió la noticia de que “Bolivia inicia era de la industrialización”, al dar cuenta de la inauguración de la Planta de Amoniaco y Úrea en Bulo Bulo (Cochabamba). No obstante, en abril de este año se conoció que por “fallas técnicas” y por mantenimiento, la factoría paralizó sus actividades en dos oportunidades.

De la Cruz aseguró que la planta Yacuiba no aporta al objetivo de la industrialización, porque “aún no hay resultados de productos terminados”. Juan del Granado, quien fue alcalde de La Paz en 2003, explicó que la planta de Yacuiba y de Bulo Bulo constituyen sólo “un paso” importante en ese proceso. “Es un paso positivo, pero si analizamos en concreto, nos encontramos con gravísimos problemas de visión, no hay productos concluidos”, afirmó.

El exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares indicó: “No se cumplió con la industrialización, aunque existan plantas inauguradas”.

Respecto a la Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva CPE, De la Cruz sostuvo que si bien hay una nueva Carta Magna, ésta no es respetada ni por el Presidente . “Él pretende repostularse cuando el artículo 168 se lo prohíbe”, dijo el dirigente.

Sergio Choque, diputado del masismo por El Alto, afirmó: “La Agenda de Octubre se ha cumplido en una mayor parte, nos falta mucho mas”.

La nacionalización de hidrocarburos

Cuatro meses después de que el presidente Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia nacionalizó el sector de los hidrocarburos. Fue el 1 de mayo de 2006, mediante el Decreto Supremo 28701, el cual se denominó “Héroes del Chaco”.

“El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos”, se lee en esa normativa.

La Asamblea Constituyente

La Asamblea Constituyente “para refundar el país” se estableció en agosto de 2006; sin embargo, debido a la polarización política que imperaba entonces el texto constitucional sólo pudo ver la luz a fines de 2008, cuando una concertación política viabilizó la aprobación del documento, con algunas modificaciones. El texto fue promulgado el 7 de febrero de 2009.

Industrialización de los hidrocarburos

En octubre de 2011, el Presidente anunció “el inicio de la industrialización” con la construcción de una planta separadora de líquidos en Yacuiba, la cual fue entregada en 2014. En septiembre de 2017 se entregó la planta de úrea en Cochabamba. Los expertos y protagonistas advirtieron que, si bien los proyectos están vigentes, aún no se palpan resultados con “productos terminados”.

Página Siete / María Carballo / La Paz