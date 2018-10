TSE no trató impugnación al reglamento de Primarias y Demócratas esperaron 10 horas en vano

El senador Yerko Núñez lamentó la poca transparencia con la que actúa el TSE. Una delegación de Demócratas llegó a las oficinas a las 9.00 pero no pudieron participar de la sesión de Sala Plena.

Los miembros de la comisión de Demócratas en antesala del TSE: Foto: Demócratas/ PRO.

La Paz, 15 de octubre (ANF).- El Movimiento Demócrata Social esperó por casi 10 horas que el Tribunal Supremo Electoral considere su impugnación al artículo 40 del reglamento de las Elecciones Primarias, pero la espera fue inútil, declaró el senador Yerko Núñez.

Una delegación de cinco miembros de los Demócratas a la cabeza de Ernesto Suárez llegó a las 9.00 al Tribunal Supremo Electoral (TSE), les permitieron ingresar y los mantuvieron en antesala durante toda la jornada.

Los Demócratas presentaron una impugnación el 1 de octubre, observando el artículo 40 del reglamento, por considerar que viola los derechos de los ciudadanos al restringir solo a los militantes de los partidos la posibilidad de impugnar a los candidatos de los binomios presidenciales.

“Terminó Sala Plena y no tocaron el tema (impugnación). Nos hicieron esperar más de 10 horas y mañana no hay sesión. Dice que nos avisarán cuándo tocarán la impugnación”, protestó Núñez.

Lamentó que el organismo no tuviera la gentileza de informar sobre si tratarían o no el tema. Después del medio día se enteraron por una abogada que las observaciones al reglamento se analizaría en la tarde de este lunes, pero al final de la jornada la Secretaria de Cámara les comunicó que no se abordó el tema.

La organización política del gobernador cruceño, Rubén Costas solicitó el 4 y 12 de octubre que el TSE les conceda una audiencia en la Sala Plena para argumentar las razones de sus observaciones al mencionado artículo, pero su espera no tuvo respuesta.

“Durante toda la jornada solicitamos el orden del día, porque se supone que abordarán el tema de directiva y las modificaciones al reglamento”, comentó el legislador.

Los políticos pidieron conocer si la sesión de acuerdo al artículo 17 de la Ley del Órgano Electoral fue declara en “reserva”, porque de lo contrario todas las sesiones tienen carácter público. Sin embargo tampoco les informaron este detalle. El senador lamentó la poca transparencia del TSE.

El artículo 17 numeral III dice: “(…) Sus sesiones serán públicas, salvo las sesiones que sean declaradas reservadas de acuerdo a Reglamento Interno”.

ANF consultó sobre si la sesión había sido declarada en “reserva”, sin embargo el área de comunicación de la entidad electoral señaló que no tenían conocimiento, sin dar mayores datos.