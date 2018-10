Un largo viaje de Bolivia hasta Myanmar

El DT Farías llamó al portero Rubén Cordano, para llenar la vacante de Carlos Lampe que ayer llegó a Buenos Aires y hoy será presentado en Boca Jrs.





Otra larga travesía, igual que la anterior vez, será la que hará la selección nacional de Bolivia, para llegar a Myanmar donde el sábado enfrentará a dicha selección en partido amistoso. El equipo dirigido por el DT “invitado” César Farías, partió ayer cerca del mediodía de Santa Cruz con 24 jugadores en los que a último momento incluyó al portero Rubén Cordano, de Blooming, que reemplazará a Carlos Lampe, que hoy será presentado en Boca Juniors de Argentina.

Un segundo partido jugará Bolivia el martes 16 ante Irán.

La selección estima llegar hoy a ese país asiático, ubicado cerca de la India, entre Bangladesh, Laos y Tailandia y el Golfo de Bengala.

El viaje. Antes de emprender el viaje, Farías dijo que estos partidos son importantes para ir desarrollando lo que pretende para el futuro. “Afortunadamente podemos hacer dos partidos que son minutos internacionales, que sirven a nuestros jugadores y seguir desarrollando las aspiraciones de lo que se quiere construir: un seleccionado ganador de cara a la Copa América”, indicó Farías.

Cordano por Lampe. Farías se mostró contento por la incorporación de Lampe al club argentino, pero también valoró a Cordano, no solo por las condiciones que tiene sino por la edad para ser convocado a otra selección. “También tiene edad para ir al Preolímpico con la Sub 23. Es el arquero que se va a desarrollar de cara al Preolímpico”, reiteró el entrenador venezolano. Cordano dijo estar “contento por esta convocatoria, solo me queda responder con trabajo para ganarme un lugar dentro del equipo”.

Convenio. Entre tanto en La Paz, el presidente de la FBF, César Salinas, firmó un convenio con el Ministerio de Deportes, para el uso por parte de las selecciones nacionales del Centro de Alto Rendimiento en La Tamborada.

