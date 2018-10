Uruguayo Rodríguez dice que si no logran el título será un fracaso

El futbolista charrúa dijo que Bolívar tiene los mejores jugadores del país es por eso que está obligado a salir campeón del Clausura. Los académicos se encuentran en la quinta posición con 25 unidades.

El mediocampista uruguayo de Bolívar, Felipe Rodríguez, afirmó la mañana de este martes en rueda de prensa, que si la academia no consigue el título del torneo Clausura se considera como un rotundo fracaso. El plantel celeste se alista para recibir a Aurora el 21 de octubre en La Paz.

“La gente espera que salgamos campeones, si no salimos campeones será un rotundo fracaso. No quiero menospreciar a ningún equipo, todos luchamos por llegar al título, pero para nosotros será un fracaso no alzar la copa este semestre”, manifestó Rodríguez.

El volante dijo que para él, Bolívar tiene a los mejores futbolistas, dirigentes e hinchas. Todo eso obliga a los jugadores a lograr el campeonato.

“Estoy en el equipo más grande de Bolivia, debemos pelear el título y conseguirlo. Estoy seguro que las cosas saldrán bien y conseguiremos el objetivo”, acotó.

Para Rodríguez a partir de la próxima fecha Bolívar no tiene margen de error. El futbolista explicó que deben sumar unidades en todas las canchas donde les toque jugar.

“Ahora no podemos fallar, sabemos que se vendrán partidos duros, pero estamos confiados en que haremos lo mejor para sumar puntos tanto de local como de visitante”, finalizó.

Bolívar se encuentra por el momento en la quinta ubicación de la tabla de posiciones con 25 unidades a tres del líder del certamen The Strongest.

Fuente: diez.bo