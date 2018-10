Viva atrae a nuevos usuarios con la ‘Doble carga’

En Viva la oferta fue escogida por sus clientes a través de una encuesta en las redes sociales. Doble Carga fue la escogida y la telefónica decidió añadir más megas y whatsapp ilimitado para navegar junto con la rapidez de su internet en todas las bolsas diarias. El cantante Nego do Borel difunde la campaña.

Con la puesta en operación de la Portabilidad Numérica en Bolivia, la expectativa de los usuarios es beneficiarse de la “guerra de ofertas”. En la estrategia de la telefónica más joven, el golpe certero a la competencia es que conocemos y escuchamos a nuestros clientes y le damos beneficios que ellos quieren. Así nace la innovadora y creativa oferta de portabilidad de Viva con dos atributos clave para “no romper el corazón”: la Doble Carga, y Bolsas Diarias con más megas y whatsapp ilimitado para navegar con la rapidez del internet de Viva.

La innovación está en el ADN de Viva, es así que escuchó a sus clientes en las redes sociales y dejó que ellos elijan cuáles serían las nuevas promociones. En Facebook compartió una encuesta que superó el medio millón de vistas y más de 30.000 votaron por su promoción favorita. “La ganadora fue la Doble Carga y la sorpresa la dimos al lanzar al mercado la promoción vencedora con bolsas diarias prepago con más megas y además con Whatsapp Ilimitado”, reveló el gerente general de Viva, Juan Pablo Calvo.

La Doble Carga ya está en vigencia y al igual que las nuevas Bolsas Diarias, se puede acceder a la compra ingresando a la Viva APP. Las personas sólo tienen que ingresar a la aplicación y dar clic el icono de Doble Carga y seleccionar el día en el mes para recibir el doble de crédito. Las cargas se pueden realizar desde 2 bolivianos hasta un monto de 200 bolivianos.

Todos los planes de Viva tienen Whatsapp ilimitado para atender la necesidad de comunicación de sus usuarios. Las Bolsas Diarias se pueden adquirir desde Bs 2 hasta Bs 20 y obtener desde 70 MB hasta 1200 MB. Y para los usuarios que activen, migren o porten a los nuevos planes Postpago, Viva le da megas de regalo. Son 2.000 MB adicionales en el Plan S de 150, y desde el plan M al XXL recibirá 4.000 megas adicionales por 4 meses.

“Fuimos los primeros en muchas innovaciones y hoy ofrecemos servicios realmente adecuados al consumidor boliviano, entre ellos planes de datos ilimitados. Además, VIVA es una empresa transparente y que cumple con sus usuarios en todas sus promociones y ofertas. De hecho, somos una de las empresas que más paquetes promocionales ofrecemos durante el año y lo reconoce la entidad reguladora. Con la oferta de portabilidad celebramos la entrada en operación de este beneficio para los usuarios que ahora pueden evaluar los atributos de su operadora y tomar la mejor decisión para permanecer o portar su número”, destacó Calvo.

La incorporación de la celebridad a la campaña ha tenido muy buen acogida, la canción “Corazón” de Nego do Borel junto a Maluma estuvo por varios meses como la canción más escuchada y bailada. El cantante hizo una adaptación en su lírica usando la música e incorporando la frase de la campaña que es que tu internet no te parta el corazón: “Si su Internet partiu meu coração…” y luego muestra los detalles de la oferta de portabilidad. El concepto es que si tu compañía no te da los mejores servicios te esperamos en Viva para puedas disfrutar de la rapidez de nuestro internet y a precios accesibles a todo bolsillo.

