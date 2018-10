Vocal Costas sobre crisis en el TSE: “Creo que es más mediático”

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, dijo que la supuesta crisis que se generó en la entidad, luego de la renuncia de José Luis Exeni, es “más mediática” que real.

“Ustedes han podido apreciar que acá no hubo ninguna limitación para los medios. Vieron que el diálogo fue fluido. Creo que es más mediático ¿no? Ese tema de las declaraciones de los honorables parlamentarios. Más bien, este tipo de reuniones fortalecen al Órgano Electoral y ha existido una gran coincidencia, un gran acompañamiento, hemos llegado a detalles muy particulares. Inclusive del funcionamiento de las mesas así que estamos muy contentos”, declaro Costas.

Los vocales del TSE se reunieron entre el miércoles y jueves en la ciudad de Santa Cruz para definir los detalles para llevar adelante las elecciones primarias del 27 de enero del 2019.

Este evento se realizó después de la renuncia del vicepresidente de la entidad José Luis Exeni aduciendo problemas de salud. Su alejamiento dejó con seis miembros al TSE y salió a flote que en la entidad hay dos tendencias: la “institucionalista” y la “afín” al oficialismo. Aquello se hizo evidente con la aprobación del reglamento de las elecciones primarias. Los opositores ven signos de crisis.

Los vocales que forman parte de la línea institucionalista, según fuentes del organismo electoral, son la presidenta del TSE, Katia Uriona, Antonio Costas y Dunia Sandóval. En el otro frente están los denominados “afines”, que son Idelfonso Mamani, Lucy Cruz (designada por el presidente Evo Morales) y María Eugenia Choque.

Las divergencias salieron a luz después de la aprobación del reglamento de las internas (previstas para enero de 2019). Uriona, Costas y Sandóval manifestaron su desacuerdo con el artículo 40, que dispone que sólo militantes pueden pedir la inhabilitación de una candidatura. A diferencia de los tres, sus colegas Mamani, Cruz y Choque no expresaron ninguna observación al reglamento.

El senador Arturo Murillo, jefe de bancada de UD, dijo que es una señal de que el TSE “está en crisis (…) Y lo peor de todo es que no goza de la credibilidad de los bolivianos”, porque a la fecha no se pronunció sobre el tema de la reelección. “Vemos crisis en el TSE, nosotros creemos que las presiones son tan fuertes sobre el Órgano Electoral y la renuncia de Exeni, creo, no va ser la única”, manifestó el senador.

Un secretario técnico en cada mesa de votación

Un secretario técnico contratado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estará en cada mesa de sufragio en las elecciones primarias. Esta persona supervisará que la votación se realice con normalidad.

“La novedad del proceso es la presencia directa en cada mesa- de un funcionario contratado por el Órgano Electoral. El consenso que hemos logrado con los nueve departamentos es que esta persona deberá tener experiencia en procesos electorales anteriores y se llamará ‘secretaria/o técnica/o’. Entonces va a estar al medio de los delegados de partidos”, declaró la vocal del TSE, Dunia Sandoval.

El vocal Antonio Costas informó que las mesas de sufragio para el 27 de enero, cuando se realicen las elecciones primarias, serán multipartidarias. Es decir que tendrán un delegado por cada partido y serán ellos quienes van a gestionar el proceso electoral, “Esa es una novedad diferente que está establecida en la ley y el reglamento”, afirmó.

Las mesas tendrán como mínimo 50 electores y como máximo 300 según el reglamento aprobado para las elecciones primarias por el Órgano Electoral.

“Yo entiendo que esta parte es nueva y va a ser complejo (…) pero en el proceso de socialización, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) del país harán simulacros para que vean objetivamente cómo va a funcionar la mesa”, añadió Costas.

Los partidos políticos, a convocatoria del TED van a designar por mesa a sus delegados políticos titulares.

