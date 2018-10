Whipala: a casi 3 años de su inauguración, sólo 61 de 336 departamentos están ocupados

El director ejecutivo de la estatal boliviana Aevivienda, Gonzalo Rodríguez, admitió problemas para ocupar las comunidades urbanas a familias que no cuentan con casa propia y que acceden a créditos bancarios. Aún así anunció reducir en 10% el déficit habitacional a través de seis programas.

Condominio Wiphala en la ciudad de El Alto. Foto: ANF

La Paz, 8 octubre (ANF).- A casi tres años de la inauguración del condominio Wiphala en Villa Mercedario de la ciudad de El Alto, sólo 61 de 336 departamentos fue ocupado y otras 50 alistan sus trámites, según informó el director ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda, Gonzalo Rodríguez. Aún así, dijo que se reducirá en 10% el déficit habitacional en el país hasta el 2020.

El 12 de abril de este año, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) y la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda) lanzaron a la venta 297 departamentos de carácter social a un costo de $us 35 mil, $us 7 mil menos de su precio original, en el marco de la campaña ‘Vivienda ya’. A pesar de la ventaja económica, el interés de los probables interesados no aumentó significativamente.

“Hay 61 familias que viven y han tramitado su crédito y tenemos en curso más de 50 familias a punto de ingresar al Whipala (…). Hemos superado la mala campaña”, afirmó Rodríguez a los medios de comunicación en referencia al condominio inaugurado una semana antes del referéndum del 21 de febrero de 2016.

El ejecutivo de Aevivienda reconoció que hubo problemas en la ejecución del programa de comunidades urbanas, que requiere de un ingreso mínimo mensual para acceder a una solución habitacional, y en otros casos porque no hay acompañamiento de los municipios en la otorgación de seguridad jurídica a través del saneamiento de lotes.

A pesar de los problemas presentados en el programa de comunidades urbanas dijo que Aevivienda a través de seis programas dirigidos a diferentes grupos beneficiarios pretende reducir en 10% el déficit habitacional a nivel nacional.

Un reporte periodístico de Brújula Digital, el Estado erogó en los últimos años al menos 698,8 millones de bolivianos en la construcción de 2.262 viviendas sociales que nunca asignó y que permanecen deshabitadas.

Desde que asumió el Gobierno el presidente Evo Morales el 2006, dijo que se entregaron 128 mil soluciones habitacionales –entre viviendas nuevas y refaccionadas- al 31 de diciembre de 2017. “Pretendemos sumar 24 mil, vamos a superar las 152 mil en el quinquenio 2015-2020”, afirmó.

Negó una electoralización de la entrega de viviendas sociales que realizan tanto el Presidente como el Vicepresidente, en actos transmitidos en vivo por los medios estatales.

“Considero que no se electoralizan las entregas; es imposible que el Presidente y Vicepresidente entreguen todas las viviendas que construimos, este año nomás son más de 600 proyectos, si quisieran tendrían que entregar dos proyectos por día. Hay cientos de solicitudes y son los mismos beneficiarios que organizan la entrega”, dijo.

Rodríguez dijo que de manera muy silenciosa, la Agencia Estatal de Vivienda va trabajando y dando solución a los problemas habitacionales. “Fíjense este año, 24 mil soluciones habitacionales -no es poca cosa- en un día 66 viviendas se vienen construyendo”, acotó.