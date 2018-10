Wilstermann, a punto de comprar un terreno de 7 hectáreas para complejo

Wilstermann quiere tener su casa propia y con ese objetivo el directorio se encuentra en negociaciones para consolidar la compra de un terreno de siete hectáreas, donde se construirá el nuevo complejo de la institución.

El aviador en la actualidad cuenta con un complejo, con una cancha principal y dos alternas para las divisiones menores, además de camerinos y todo lo necesario para que el plantel pueda trabajar, sin embargo, está emplazado en predios de la comuna de Cercado en condición de comodato.

Consciente de ello, una de las metas del directorio es comprar un terreno para construir su nuevo complejo, donde no sólo se tenga un espacio para la profesional, sino para las divisiones inferiores.

“Estamos por buen camino, esperamos tener ya el compromiso de venta hasta fin de mes y para nuestro aniversario ya tener todos los papeles en la mano”, dijo Renán Quiroga, vicepresidente ejecutivo del club Wilstermann.

Cuando se conoció que el club Wilstermann pensaba comprar un predio, surgieron varios rumores sobre el posible lugar donde se encuentre éste, entre ellos Tiquipaya y El Paso, sin embargo, Quiroga negó estas versiones.

“No está en ninguno de estos lugares, pero tampoco puedo decirles dónde será por tema estratégico, no queremos que se caiga la compra de este terreno, pero sí les puedo decir que es céntrico”, aseguró.

Asimismo, explicó que esperan que hasta fin de mes se inicie con la demolición de la actual sede del club, donde se encuentran las oficinas de la institución y poner la piedra fundamental del nuevo edificio que se construirá en el mismo lugar (calle Ecuador).

La obra demandará una inversión de 300 mil dólares y su ejecución es de un año aproximadamente, por lo que si los trabajos inician este mes, el aniversario del club de 2019 se podría estar celebrando en las nuevas oficinas.

Hoy el directorio tendrá una reunión ampliada, con la presencia de todos los directores, para analizar los proyectos en cada una de las áreas.

“En la reunión ampliada vamos a tener todos los proyectos de todos los sectores y de la parte deportiva, todas las áreas se van a poner metas y objetivos para este año y para el próximo. Dentro de estos objetivos está el tema infraestructura para divisiones inferiores, como ser canchas, indumentaria, capacitación a profesores, dar las mejores condiciones para las menores”, explicó Quiroga.

Equipo

El plantel trabajó en su complejo ayer a puertas cerradas, sin embargo, se conoce que el DT Álvaro Peña empezó a delinear el posible once titular, donde incluyó a Sebastián Reyes en lugar de Ronny Montero, suspendido por amarillas.

Asimismo, se confirmó los retornos de Alex da Silva, Juan Pablo Aponte, Jorge Ortiz, Fernando Saucedo y Lucas Gaúcho. Aunque en la ofensiva tiene a cinco jugadores para tres cupos y ayer analizó varias posibilidades.

DIRIGENCIA RESPALDA AL TÉCNICO PEÑA

“El respaldo lo tiene (Álvaro) Peña, está entrenando y de momento no tenemos otra cosa”, dijo Renán Quiroga, para callar los rumores sobre que Mauricio Soria, al ser director de las inferiores, pondría en peligro el cargo de Peña.

“El profesor (Mauricio) Soria es parte del directorio, es un director, no es un entrenador de divisiones inferiores. Él nos ayudará a realizar una planificación para divisiones inferiores con la experiencia que tiene. Soria no viene a entrenar a las divisiones inferiores, el profesor Peña no tiene por qué sentirse mal ni intranquilo”, dijo Quiroga, quien, sin embargo, evitó hablar sobre la planificación para el 2019.