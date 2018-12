5 alternativas a Google Maps que debes descargar en Android

Google Maps es la aplicación preferida por muchos usuarios a la hora de consultar mapas, tener GPS y hacer otras funciones. Nos ofrece indicaciones, fotografías, lugares y nos guía hasta ellos rápidamente. No obstante, puede que queramos buscar alternativas porque la aplicación pesa mucho, no la entendemos o por el simple motivo de tener una similar.

También es posible que no queramos que los algoritmos de Google nos encuentren por lo que buscamos o visitemos un país que no esté familiarizado con la app (aunque algunas de las soluciones que hoy indicamos, usan la tecnología de Google Maps por dentro). No te preocupes porque hoy trajimos las mejores 5 alternativas que puedes descargar en tu dispositivo Android.

Citymapper



La aplicación no es tan completa como Google Maps pero sigue siendo una alternativa interesante para movernos en casi cualquier ciudad. En ella encontraremos información sobre transporte público; trenes, autobuses, taxis o metros. Lo que destaca de esta aplicación es que tiene una base de datos muy actualizada para informarte sobre precios, horarios, alertas y más. Y desde nuestro punto de vista, es una excelente herramienta porque está disponible para Android, iOS y tiene un versión web.

Navmii



Navmii es una plataforma de mapas que está ganando fama por el servicio y la navegación con muchas características que ofrece en más de 80 países. En la aplicación podemos encontrar funciones básicas como marcadores, ubicaciones cercanas, búsqueda, vista por satélites y más. También dispone de diferentes tipos de alerta para los que usan la aplicación mientras conducen a cualquier parte. Es ideal porque nos enseña límites de velocidad, radares, obras y más. Por cierto, para los que no tienen buena conexión a Internet, ofrece un buen servicio y la propia comunidad es la que mantiene la aplicación actualizada.

Waze



Waze es la segunda aplicación de mapas y GPS que eligen los usuarios cuando quieren información de tráfico, aunque la app fue comprada hace tiempo por Google. El servicio en sí, nace de los usuarios de una pequeña comunidad que tenían para dar opciones rápidas e intuitivas. La aplicación se destaca porque te mantiene al tanto de cualquier contratiempo que suceda en la carretera en tiempo real. Ideal para cuando queramos planificar viajes porque podemos ir recibiendo alertas de los demás conductores, además nos permite sincronizar eventos y compartir rutas. Cabe destacar que, es una alternativa que está orientada a los conductores y si eres un peatón no creemos que te ofrezca mucho.

Maps.me





Muchas personas piensan o creen que esta es la mejor aplicación de mapas que puedes encontrar en la tienda de Google. Es perfecta para buscar información y sacar los destinos de cualquier lugar del mundo. Además, nos enseña información del transporte público, lugares para visitar y muchas categorías que puedes configurar a tu antojo. Lo más positivo que le podemos encontrar es que tiene grandes herramientas para funcionar de manera offline.

MOOVIT

La ultima app de este top 5 es muy especial y curiosa, ya que tiene varias funciones para el transporte público. Es ideal para cuando te muevas a pie, ya que tiene las mejores rutas y las mejores maneras de viajar. Moovit está disponible en más de 2000 ciudades entre las que destacan Barcelona y Madrid. La verdad es que no hemos conocido otra aplicación que le ofrezca tanta información al peatón como Moovit, sobre todo cuando se trata de medir los tiempos. Y además está disponible para Android e iOS.

No cabe duda de que Google Maps es la aplicación predilecta para tener mapas y buen GPS en nuestro smartphone. Además Google siempre la está actualizando añadiendo nuevas funciones como los hashtags. No obstante, debemos conocer alternativas que posiblemente nos ofrecerán buenas herramientas para nuestro día a día, más privacidad y no nos consumirán tanto espacio.

Fuente: wwwhatsnew.com