Carlos Mesa aconseja a Always Ready jugar en El Alto

ALWAYS EN LA DIVISIÓN PROFESIONAL. Volvemos a la máxima categoría!!!!!! después de 27 años.

Estoy henchido de alegría, el dos veces campeón nacional vuelve por sus fueros.

Aquí una foto del Always en su gira europea de 1961

CAMPEONES DE LA SIMÓN BOLÍVAR 2018!!!

El expresidente de Bolivia y actual candidato a la presidencia del país es un fanático de Alway. Aconseja que el estadio de El Alto sea un fortín para el equipo paceño en su retorno al profesionalismo.

El expresidente del país y actual candidato a la presidencia, Carlos Mesa, dialogó con los distintos medios de comunicación y aconsejó a la dirigencia de Always Ready que los partidos se jueguen en la cuidad de El Alto. El equipo paceño consiguió el pasado martes el ascenso a la División Profesional.

“Considero que el equipo de Always encontró una buena respuesta por parte de la gente alteña, espero sigan así y consigan hacer de este escenario deportivo un fortín donde sean un equipo difícil de ganar“, manifestó Mesa. El conjunto de la banda roja disputó todos sus partidos de la Copa Simón Bolívar en condición de local en el estadio de Villa Ingenio ubicado en El Alto.

El político a la vez no se cansó de afirmar que es un hincha declarado del equipo millonario y los felicitó por haber conseguido el ascenso al profesionalismo.

“Como hincha veía que era complicado ver a mi equipo de nuevo en la primera, pero ahora al saber que regresamos, quiero felicitar la dirigencia del club por haber conseguido este gran objetivo. Always no es un equipo que recién se fundó, nosotros recordamos que años atrás éramos los protagonistas del torneo, espero que esos años regresen”, acotó.

Sobre la posibilidad de ser dirigente del conjunto paceño, Mesa lo descartó. “Hace años cuando era dirigente de Always me prometí no volver a este mundo, aprendí bastante, pero prefiero mantenerme como un hinca más”, finalizó.

