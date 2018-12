Castellanos deja Hombres Nuevos tras años de servicio 

La nueva presidenta de la fundación es Marta Sánchez Mediavilla. El religioso trabajó 23 años como párroco solidario en la zona y también dirigió el proyecto social en el Plan Tres Mil

El padre Nicolás Castellanos tomó la determinación de dar un paso al costado en la Fundación Hombres Nuevos y dar paso a nuevos talentos para dirigir el proyecto social.

“Yo hasta aquí he llegado, entre consolaciones y desolaciones, noches oscuras y levantes aurorales, entre torpezas y atisbos de luz. Ya solo me resta, desde el silencio y la oración, acompañar y dejar espacio a gente más joven, dinámica y emprendedor…”, dijo Castellanos, en un artículo titulado Hasta aquí he llegado, publicado este lunes en EL DEBER.

El religioso también indica que se nombró presidenta de la Fundación Hombres Nuevos a Marta Sánchez Mediavilla, licenciada en Filología Inglesa y Máster en Comunidades Europeas, que ha crecido con el proyecto.” Es hija de Gregorio Sánchez, el vicepresidente de la Fundación, desde que empezó, y de Carmela Mediavilla, la gran animadora, colaboradora y mecenas, junto con su hermana Cloti, del Proyecto Hombres Nuevos”, indicó.

En Bolivia, Castellanos trabajó veintitrés años como párroco solidario en la parroquia Hombres Nuevos en Santa Cruz de la Sierra, catorce años de director del Proyecto Hombres Nuevos en Santa Cruz de la Sierra y desde 1999, que empezó la Fundación Hombres Nuevos hasta noviembre de 2018, presidente de la Fundación Hombres Nuevos.

