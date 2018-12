Concejo de Santa Cruz aprueba préstamo de Bs 99 millones en la última sesión del año

El crédito gestionado ante el Banco Bisa es a 10 años plazo y con una tasa fija de interés del 5,5%. El dinero es para pagar obras ya ejecutadas, hecho que fue criticado por el concejal Johnny Fernández



La última sesión fue amenizada por la cantante Camila Soruco y por otros artistas en Parques y Jardines

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra cerró sus actividades ayer con la sesión ordinaria N.º 75, en la que se hizo un informe de gestión y, además, se aprobó un crédito bancario por Bs 99 millones para el financiamiento de proyectos de inversión pública.

En la última sesión ordinaria de 2018 se tenía previsto como punto único el informe de gestión del legislativo, a cargo de la presidenta Angélica Sosa. Empero, la autoridad pidió modificar el orden del día para poner a consideración del pleno del Concejo la aprobación del financiamiento de proyectos de inversión pública municipal, por recomendación de la Comisión de Administración y Finanzas.

El pleno del Concejo, por unanimidad, aprobó la ley de gestión para el financiamiento de proyectos de inversión pública municipal y dio vía libre al Ejecutivo para tramitar el crédito por Bs 99 millones en el Banco Bisa.

La nueva norma legal fue firmada y sancionada de inmediato por el alcalde Percy Fernández. El plazo del préstamo es a 10 años (con un año de gracia) con una tasa fija de interés del 5,5%.

Cuestionamientos

El concejal ucesista Johnny Fernández admitió que se han cumplido los procedimientos para acceder el préstamo; sin embargo, le llamó la atención el hecho de que el dinero vaya a cubrir deudas de obras con avance físico en algunos casos del 100%, otras del 90% y un poco menos, o sea, las empresas constructoras trabajaron sin anticipo y sin cobrar planillas de avance de obra.

“¿Acaso para iniciar una obra no se emite una certificación presupuestaria que garantice los recursos con los que se pagará?”. “¿Por qué las deudas a estas empresas no fueron consideradas en las reformulaciones presupuestarias de las gestiones 2014 al 2018?”. “El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en el último perdonazo tributario, dijo que recaudaría Bs 600 millones. ¿Por qué no se destinó ese dinero para pagar estas deudas, en vez de prestarse del Banco Bisa?”, se preguntó Johnny Fernández.

Anuario legislativo

La presidenta Sosa destacó la aprobación de 307 leyes autonómicas, 215 resoluciones, 132 minutas de comunicación, 260 peticiones de informes, 454 reuniones de comisiones y audiencias públicas y 791 informes de las comisiones de Planificación, Constitución, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Salud, Educación y Cultura.

Entre las obras ejecutadas ponderó la inversión de Bs 3.000 millones en 256 nuevos módulos educativos, refacción y mantenimiento de 268 antiguas escuelas, equipamiento, mobiliario y laboratorios para el 100% de la población estudiantil.

Además citó los 282.393 asegurados con el Servicio Municipal de Salud Gratuita, los 220.000 estudiantes con Alimentación Complementaria Escolar, las 12 bibliotecas distritales, 11 centros culturales, cinco hospitales de segundo nivel, 12 hospitales de primer nivel con 30 camas y 68 centros de salud del primer nivel, entre otras obras.

El Concejo Municipal entrará en receso administrativo hasta el 7 de enero, precisó Sosa.

