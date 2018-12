Conmovedor, perro sigue a su dueño que lo abandona y todo queda en video

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSCPA) está buscando a los responsables

Video que muestra el momento en el que el perro fue abandonado a su suerte

Un sistema de cámaras de seguridad en Inglaterra grabó el momento en el que un perro fue abandonado por sus dueños a mitad de la calle. La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSCPA) está buscando a los responsables.

Las imágenes fueron tomadas el lunes 17 de septiembre en una calle de Stoke-on-Trent, una ciudad ubicada en la región de Midlands del Oeste, en el centro del Reino Unido.

El video comienza con un hombre y su perro, a quien tenía atado con una correa. Ambos estaban detrás de un auto que tenía la cajuela abierta, y salvo por ellos y otra persona que estaba en el asiento del copiloto, la calle se encontraba prácticamente desierta.

El hombre saca un bulto de la cajuela del auto (Captura: Twitter/Indpendent)

Pasados algunos segundos el dueño sacó un bulto que al principio parecía ser una bolsa con los regalos de Papá Noel. Más adelante se puede comprobar que en realidad se trataba de una cama, específicamente para perros. Cuando el hombre y el canino cruzaron al otro de la calle, en todo momento el sujeto no dejó de voltear hacia los lados, como para verificar que nadie lo estaba observando.

Después de que el tipo dejó la cama en el suelo y liberó al perrito de su correa, el animal se escabulló en la casa de frente y provocó que en ese momento se encendieran las luces.

El perro corrió hacia una casa que tenía las luces encendidas (Foto: Captura Twitter/Indendent) Instintivamente el sujeto recogió la cama del suelo y volteó a ver a su acompañante, quien desde el vehículo le hizo señas para que se apurara y aprovechara la oportunidad de que el perro no estaba viendo.

Confundido y sin saber qué hacer, el hombre que estaba en la calle titubeó por un par de segundos antes de regresar corriendo a su automóvil. Cuando finalmente lo hizo, el perro ya estaba pisándole los talones, como si desde antes ya hubiera presentido su abandono.

A pesar de ello el hombre cerró la puerta del conductor y no dejó pasar al canino. Desesperado, el perro rodeó al vehículo y probó suerte con la persona que viajaba en el asiento del copiloto, pero tampoco le hizo caso.

Los dueños no dejaron subir al perro (Foto: Captura Twitter/ Independent)

Aunque el animal no sabía qué más hacer, nunca dejó de mover la cola mientras daba vueltas alrededor del auto. El video no muestra cuando los dueños dejaron a su perro, pero las autoridades confirmaron que un vecino lo encontró una hora después en medio de la calle. Estaba solo, resignado, y acostado sobre su cama.

El hombre que lo encontró decidió llevarlo al veterinario, quien a su vez llamó a las autoridades de la RSPCA. Actualmente el perro se encuentra bajo su cuidado.

Actualmente el canino está siendo cuidado por las autoridades (Foto: Cortesía RSPCA)

“Hay que ver las imágenes para creerlas, es simplemente horrible. Ver al pobre perro en tan evidente angustia saltando mientras el auto se aleja, es simplemente desgarrador. No puedo entender cómo alguien podría hacer esto”, declaró la inspectora Natalie Perehovsky. Basándose en los tres últimos años, la RSCPCA estima que al menos unos 10.000 animales necesitarán de su ayuda durante estas épocas navideñas. Tan sólo el año pasado, la línea telefónica para denunciar maltratos animales recibió 55.821 llamadas durante estas fechas de “paz” y “amor”.

“El personal veterinario ha apodado al perro Snoop. Está en buenas condiciones y se cree que tiene dos años. Es un Staffordshire bull terrier blanco con una que otra manchita negra. Es muy amable y encantador“, informó la investigadora.

“Cuesta creer que alguien podría abandonar a un perro así en Navidad, pero estamos muy agradecidos con la gente amable que encontró a Snoop sentado tristemente en su cama, y que decidió llevarlo con un veterinario de inmediato”, mencionó.

Fuente: infobae.com