En rechazo al SUS, médicos ratifican paro y rechazan reunirse con el Gobierno

Médicos ratifican su paro del miércoles en rechazo al SUS y rechazan reunirse con el Gobierno

“Hemos recibido una respuesta mentirosa de las autoridades del Ministerio de Salud, nos invitan a reanudar las mesas sin sentar las bases (de la negociación)”, señaló el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Edwin Viruez

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Edwin Viruez, anunció hoy que el Consejo nacional de Salud logró sumar al sector privado para el paro médico programado para este miércoles en rechazo del Sistema Único de Salud (SUS).

En conferencia de prensa, Viruez rechazó la invitación a reanudar el diálogo por parte del Ministerio de Salud, que hoy los convocó a iniciar las mesas técnicas para la implementación del SUS el próximo 26 de diciembre.

Repitió que el SUS no pude ser producto de una “improvisación de una política económica” y exigió que se cumpla con la normativa y el marco jurídico vigente para los médicos del país.

Mientras tanto el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, calificó de parcial la primera jornada de suspensión de actividades en el sector público y de la seguridad social, y anunció que quienes no hayan acudido a su fuente de trabajo serán sancionados con el descuento de ley bajo el principio de día no trabajado día no pagado.

El Ministro aseguró que el paro fue acatado únicamente en los hospitales de tercer nivel y valoró que los profesionales en salud de los hospitales de primer y segundo nivel hayan acudido a sus fuentes de trabajo.