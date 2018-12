Fijan reunión para el 26 entre el Gobierno y los médicos

El encuentro está marcado para un día después de la Navidad, a realizarse en la ciudad de Cochabamba.



La protesta de los médicos persiste

El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, reiteró ayer su invitación al diálogo a los colegios médicos para implementar el Sistema Único de Salud en una reunión marcada para el miércoles 26 de diciembre en Cochabamba, para dilucidar las observaciones que tienen los galenos.

“La convocatoria está abierta. Pero no podemos responder colegio por colegio médico. El Colegio Departamental de La Paz nos ha mandado una misiva muy agresiva que consideramos que no son lógicas, pero hoy les vamos a responder”, dijo la autoridad de salud.

Erwin Viruez, presidente del Colegio Médico de Bolivia, envió ayer una carta al ministro en la que le solicitó una reunión previa y la firma de un convenio antes de sentarse a hablar del SUS.

“El sistema de salud está en crisis, tiene muchas deficiencias. El nivel central no genera ítems, hay desvalorización de la práctica de la medicina, hay politización en la designación de los ítems a los partidarios del Gobierno, etc. Es un problema serio que si no lo arreglamos, no se puede implementar un seguro”, dijo Viruez.

EL DEBER