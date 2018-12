Herida que crece, cada tres días asesinan a una mujer en Bolivia

Este año suman más de 90 casos de feminicidio





Drama. Datos de violencia. Las instituciones que trabajan en esta problemática exigen seguimiento a casos y anular impunidad.

Ref. Fotografia: Fallecidas. Cada gestión suman denuncias por este delito.

Las cifras de los casos de feminicidio en el país siguen en aumento. Prueba de ello es que de enero hasta noviembre de este año se registraron 91 casos de feminicidio, según datos oficiales. Aunque, de acuerdo a los registros no oficiales, suman 106. Es decir, en promedio cada tres días fallece una mujer en el país.

Esta problemática de forma continua y alarmante se repite cada gestión en los últimos cinco años: en el 2014 se reportaron 118; el año siguiente fueron 117; el 2016 sumaron 109; la anterior gestión fueron 115 y el 2018 que aún no concluye la cifra igual es cercana al centenar.

De acuerdo a expertas la herida puede ser mayor debido a la falta de denuncia e invisibilidad a la que muchos casos son sometidos. Por ello, exigen que las autoridades realicen seguimiento a cada uno de los casos y elaboren estadísticas de los casos que terminan con una sanción. Una de las instituciones que trabaja contra la violencia resaltó que harán campañas para empoderar a las mujeres y disminuir los casos.

Incremento de denuncias. En un comparativo por semestre de los últimos dos años ya se evidencia el incremento. Por ejemplo, hasta junio del 2017 se reportaron 54 y en similar periodo del 2018 sumaron 61, por lo que el incremento es mayor al 10%.

Aún se espera un dato oficial del segundo semestre de este año por parte de la Fiscalía igual las cifras actuales dan cuenta del aumento. Por lo general, los datos apuntan a que los agresores son cercanos a la familia, se identifica por ejemplo a padrastros o madrastras. No obstante este año cinco madres asesinaron a sus hijos, alegando situación de abandono y pobreza, luego intentaron quitarse la vida, en algunos casos lograron el cometido.

Una de las integrantes del Observatorio, Griselda Sillerico, manifestó que es muy preocupante que las autoridades no determinan la alerta nacional. Complementariamente la abogada de la Casa de la Mujer, Paola García, lamentó que se siguen multiplicando los casos de violencia y lo peor de esta situación es que se continúa responsabilizando a las víctimas.

La directora de la Casa de la Mujer, Mirian Suárez, indicó que las cifras de fallecidas por violencia machista son lideradas por Santa Cruz por lo que pese a la Ley falta que las autoridades del área encaren campañas permanentes para frenar esta situación.

Ante impunidad, exigen seguimiento a sentencias. Sillerico, denunció que la impunidad y la retardación de justicia, derivaron en que la violencia contra la mujer no encuentre freno. “Estos son los casos que se conocen y con seguridad hay muchos más. La Ley 348 tipifica el feminicidio con 30 años, pero eso no es garantía, de igual forma las familias tienen que peregrinar por justicia. Las cifras duelen, pero duele más la impunidad”, añadió.

Por su parte, García enfatizó que es necesario que las autoridades cuenten con cifras de cuántas denuncias de violencia y de feminicidios logran una sentencia. “Son miles de casos de violencia y lo primero que se hace es culpabilizar a la víctima en vez de sancionar a los agresores. Esta conducta es muy común en la población”, lamentó.

El feminicidio se incorporó como tipo penal a través de la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia en 2013. Datos muestran que desde la implementación de la norma, se registraron 455 casos de feminicidio en el país. “Este es todo un sistema totalmente machista. No hay que enseñarle a as mujeres a no vestirse de una u otra manera. Se debe enseñar a los hombre a no violar”, remarcó.

En noviembre de este año la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) informó que Bolivia se constituye en el primer país en América del Sur, con la prevalencia más alta de feminicidios. Por lo que al finalizar el año ONU Mujeres exhortó a las autoridades judiciales a cumplir y hacer cumplir las leyes y sancionar a los responsables de los hechos de violencia.

Necesario empoderamiento de la mujer. Las especialistas puntualizaron algunas de las barreras para el acceso a la justicia: por ejemplo; los cobros que se hacen, la falta de instancias judiciales en provincias y otros factores, además la mayoría de los familiares de la víctima quedan con la guarda de los nietos y ellos no pueden encarar esos gastos.

García enfatizó que es necesario empoderar a las mujeres desde pequeñas para que conozcan sus derechos y sepan como actuar en determinados casos. “Lo que deberíamos hacer es generar un seguimiento constante a la administración de justicia. El Ministerio Público, tiene que visibilizar cuántos casos están con acusación, cuántos están con sobreseimiento, y en la Justicia, señalar cuántas sentencias se tiene”, demandó la abogada, Marisol Quiroga, activista en Derechos Humanos (DDHH). “Se está matando a las mujeres y se está dejando en la impunidad, la situación en la que quedan los niños huérfanos también es terrible, elevamos los niveles de vulnerabilidad de los niños porque los dejamos a expensas de las abuelas, los tíos, con restricciones económicas”, sostuvo.

30 Años

sin derecho a indulto es la pena por el delito de feminicidio.

