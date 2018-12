Hija de Remedios sobre Palenque: “Siempre he sabido quién era mi padre”

“Yo siempre he sabido quién era mi padre, mi padre me fue a visitar hasta que yo tuve cuatro años, tuve una relación con él cercana y él se esforzó también por estar lo más cerca posible de mi, pero yo lo entendía”, expresó Sayuri Loza sobre Carlos Palenque, durante una entrevista realizada en Radio Deseo el 21 de noviembre de este año.

La entrevista, rescatada por la página La H Parlante del periodista y analista Rafael Archondo, había iniciado con las palabras siempre francas de la activista María Galindo, “estamos con Sayuri Loza, ella es hija de Remedios Loza e hija de Carlos Palenque, dos personajes emblemáticos de la última parte del siglo XX boliviano”, hecho que fue un rumor difundido por años, pero del que nunca se había hablado abiertamente en un medio de comunicación.

Sayuri detrás de los micrófonos, con toda naturalidad y calma, comenzó a relatar como fue la relación con Carlos Palenque, expresó que ella comprendía perfectamente la situación de Palenque y que su cariño trascendía formalidades como el nombre o los bienes materiales, “(…) yo lo entendía, soy una persona libre de estas cosas de quién es mi papá, mi apellido, qué dirán de mi. Yo me apellido Loza. Yo tenía toda mi vida hecha, tranquila. Yo siempre he sido una persona de mente abierta”, afirmó.

Archondo cuestiona en su página: “para quienes conocen la historia de esa familia, el asombro es automático. ¿Carlos y Remedios se amaban?, ¿tuvieron esa hija maravillosa que muchos conocemos?”

Loza hija, también había hablado sobre ese amor, pero sobre todo desde una mirada de admiración que guarda por su madre, Remedios Loza, la primera mujer de pollera en entrar al parlamento, y la lealtad y entereza que la caracterizaron hasta el final de sus días.

“Siempre admiré la relación que tenía ella (Remedios Loza), porque uno de los valores que a mí me gusta es la lealtad, fiel hasta el final, yo tengo perritos porque me gusta la lealtad. Yo siempre quiero poner de manifiesto como mi madre lo amó a Carlos, pero así, sin ninguna cosa que pedirle, sin ambición y otra cosa que también me encantó, sin casarse, porque ella no quiso casarse, no es que la pobrecita estaba mirando de atrás, no, porque ella dice, yo no quería servir a un hombre, yo no quería cocinar, no quería lavar, ¿para qué?, si yo puedo vivir así tranquila. Entonces yo siempre he visto su relación y también con los novios que ha tenido, con sus parejas, de esa libertad que a ella le ha gustado y la he admirado”, destacó Loza.

Aunque Sayuri no lleva el apellido Palenque, se reafirmó en sus convicciones, “siempre he sido bien palenquista, condepista y erretepista hasta el día de hoy”, afirmó en la entrevista con María Galindo y Yolanda Mamani.

Luego del fallecimiento de Carlos Palenque en 1997 y de Remedios Loza en 2018, esta historia de amor y lealtad todavía hace eco en el imaginario paceño y boliviano, sobre los líderes que fundaron Conciencia de Patria (CONDEPA) en septiembre de 1988 y que continuaron juntos en el camino reafirmando los intereses populares dentro de la política y la comunicación.

“Sayuri Loza dirige hoy el archivo histórico del Sistema de Radio Televisiòn Popular (RTP). Estudió en el colegio San Calixto de La Paz , tiene un grado académico de bachelor obtenido en el Japón, lee sin pausa, se proclama diletante y egoísta, y es una máquina de producir pasiones, conocimientos y frases de colección. La cortina está descorrida”, plantea Archondo en La H Parlante.

Fuente: opinion.com.bo