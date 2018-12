Licitación de ENTEL para contratar empresa de seguridad no exige a las firmas ser legalmente reconocidas

Carátula de la licitación de ENTEL.



La Paz.- Por segunda vez la empresa ENTEL convocó públicamente a la contratación de una empresa de seguridad sin exigir que la firma sea legalmente reconocida o que cuente con la licencia de funcionamiento otorgada por el Ministerio de Gobierno.

Brújula Digital accedió a los pedidos de “Cotización simple No 112/2018” y “No 163/2018” y en ambos casos no está presente el requisito de que las empresas que provean los servicios estén legalmente registradas, como ordena la Ley 264 y la Resolución Ministerial No 021B/2013.

En los pedidos de contratación, ambos de 2018, se exige a las empresas una serie de requisitos, pero no el que establece la mencionada resolución, que en su artículo 29 estable que las empresas públicas o privadas deberán verificar la siguiente documentación:

1.- Resolución de autorización de funcionamiento.

2.- Licencia de funcionamiento

3.- Publicación de prensa.

Las dos invitaciones de ENTEL incumplen con ello.

La omisión de estos requisitos los expones a una multa como establece el artículo 30 de la mencionada norma.

Un tríptico de la Policía boliviana señala que “las empresas públicas, privadas y ciudadanía en general en todo el Estado Plurinacional de Bolivia que requieran realizar la contratación de servicios de una empresa de seguridad privada de vigilancia deberán exigir la presentación de la licencia de funcionamiento autorizada por la Policía boliviana”. El tríptico fue entregado en un foro auspiciado por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez.

Las personas o empresas que contraten empresas sin autorización de la Policía boliviana “serán pasibles a sanción pecuniaria cancelada en cuenta fiscal especificada en artículo 30” de la norma.

Brújula Digital