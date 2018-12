Nueva Jersey se convirtió en el primer estado de EEUU que prohíbe la explotación de animales en circos, ferias y espectáculos

“Este es un gran día para los elefantes, los tigres y otros animales salvajes que son azotados y golpeados en circos y que se pasan la vida en jaulas y encadenados“, dijo Rachel Mathews, subdirectora de programas para el cumplimiento de la ley en casos de animales en cautiverio de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), la mayor organización de defensa de los animales en Estados Unidos.