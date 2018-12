PSG tiene portero hasta 2023

El club francés anunció la renovación de uno de sus guardametas

EFE

El meta francés Alphonse Areola, de 25 años, renovó su contrato con el París Saint-Germain (PSG) cuatro temporadas más, hasta el 2023, a pesar de que dejó de ser titular indiscutible desde la llegada del italiano Gianluigi Buffon.



“Este no es solo mi club de formación. Es también mi club de corazón, en el que he crecido y descubierto el más alto nivel. El club me da la oportunidad de ser muy ambicioso, junto a colegas de equipo excepcionales”, dijo en las declaraciones difundidas hoy por el PSG.



Areola, campeón del mundo este año con la selección francesa, perdió esta temporada su estatus de meta titular debido a la llegada del veterano Buffon, que en enero cumplirá 41 años.



Hasta el momento, el francés se ha alternado con el transalpino en la meta de la entidad parisina, en la que ha disputado nueve encuentros de liga, tres de Liga de Campeones y uno de Copa.



“Creo mucho en mi club y en la posibilidad de vivir con él momentos inolvidables”, agregó el meta (1,95 metros).

Areola, nacido en París, es canterano del PSG, aunque ha sido cedido al Lens (2014), Bastia (2014-2015) y Villarreal de España (2015-2016).

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, celebró la renovación del guardameta.

“Alphonse es uno de los principales símbolos de la excelencia de nuestro centro de formación. La dirección y nuestros hinchas apreciamos la lealtad que ha mostrado hacia su club al escoger una opción de largo plazo”, señaló Al-Khelaïfi.

En su comunicado, el PSG recordó que otro canterano del club parisino campeón del mundo, el central Presnel Kimpembe, renovó el pasado agosto hasta el 2021.

Sin embargo, la entidad del Parque de los Príncipes seguramente perderá a su canterano más prominente, el medio Adrien Rabiot, quien está en conflicto con el club por no dejarle marcharse.

