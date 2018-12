Salinas: “No sé de dónde sacaron lo del DT, es mera especulación”

Desde Paraguay donde asiste al sorteo de la Libertadores, el presidente de la FBF salió al paso a la versión de que Eduardo Villegas reemplazaría a César Farías como DT de Bolivia. "Es totalmente falso", sostuvo

Mauricio Cambará F.

En las últimas horas rondó la versión de que Eduardo Villegas se convertiría en el nuevo técnico de la selección en vez del venezolano César Farías. Desde Asunción, el presidente de la FBF, César Salinas, en contacto con DIEZ, fijó posición: “Es totalmente falso, no sé de dónde sacaron lo del DT, es mera especulación“, dijo, poco antes de ingresar al sorteo de la Libertadores y Sudamericana.

Salinas estaba sorprendido y a la vez molesto por la versión que comenzó a circular. “No hay nada de eso, me acabo de enterar, no hay buena intención ahí”, sostuvo. Estaba molesto y sorprendido ya que consideró que quien hizo circular esa versión, busca desestabilizarlo dentro del comité ejecutivo. “Ni si quiera nos hemos reunido como comité ejecutivo y ya se habla de nuevo técnico; es lamentable”.

El presidente aclaró más bien que en el transcurso de esta semana, miércoles o jueves, el ejecutivo se reunirá para tratar exclusivamente el tema. “Esta especulación nos hace mucho daño“, añadió Salinas. El proceso actual de la selección lo comenzó Farías que ha se ha visto envuelto en inconvenientes pateando a un directivo de Bolívar y amenazando a un abogado que lo acusó de estar inmerso en apuestas.

“Insisto, es un tema que ni siquiera se ha tocado”, cerró Salinas que a su llegada tendrá que ver todo lo que concierte a la reunión del ejecutivo. Hace unos días, en contacto con La Tribuna de EL DEBER Radio dejó en claro su respaldo al venezolano pero que al momento de firmar el contrato habrá una cláusula de ‘buen comportamiento’ que lo desvíe del foco. Salinas ha respaldado a Farías desde siempre.

Fuente: diez.bo