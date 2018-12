Sobre esos prodigios técnicos, estéticos y amorosos que hacen de “Roma” una película magistral

Se ha discutido mucho sobre el hecho de que una película con un preciosismo tan extremo sea financiada y exhibida en Netflix. Los grandes festivales, como Cannes, se han puesto firmes en privilegiar la exhibición en salas y no aceptan películas que no cumplan con ese requisito. La reglamentación de los premios Oscar es igual. Netflix ha decidido que sus películas tengan una salida a sala limitada, con pocas copias, como para cumplir la reglamentación, pero que esperan que el fuerte de consumo sea a través de su plataforma. Es claro que una enorme mayoría de gente la va a ver en sus casas, en sus televisores, y no en una pantalla grande, en sala, a oscuras, con sonido especial.