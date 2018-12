Sucre: Huelga de hambre contra la repostulación de Evo continuará en Navidad y Año Nuevo

Este lunes fue dado de baja un dirigente cívico tras siete días de huelga de hambre. Exigen que el binomio del MAS desista de la candidatura a las elecciones generales.

Los huelguistas en el piquete de Sucre. Foto: ANF

Sucre, 24 de diciembre (ANF).- El piquete de huelga de hambre en la ciudad de Sucre, en contra de la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente, Álvaro García Linera, continuará durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

“Vamos a seguir hasta que nos escuche el Gobierno, hasta el 2019, seguro que se sumarán otras compañeras. Ya no hay esperanza en el Gobierno porque ha violado la Constitución Política del Estado y los derechos humanos”, declaró Dora Copa una de las huelguistas.

Este lunes, tras siete días de ayuno voluntario, el presidente del Comité Cívico de las Provincias (Cidepro) y vicepresidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca), Roberto Balderas, dejó la medida por recomendación médica.

“El pueblo se va a sumar después de estas fiestas de fin de año”, declaró Copa, que junto a otras siete personas mantiene el piquete de huelga de hambre en la rotonda de la plaza 25 de Mayo.

La medida extrema empezó después que Morales y García Linera fueron habilitados por el Tribunal Supremo Electoral, para participar de las elecciones primarias y generales el 2019, las protestas en contra de ambas candidaturas exigen que se respete el referéndum del 21 de febrero de 2016.

Copa instó a los mandatarios desistir de sus postulaciones o de lo contrario dijo: “Que se atenga a las consecuencias, el pueblo ha decidido el 21F que ya no van más, él (Evo Morales) ha entrado con sangre y seguro también quiere irse con sangre”.

Por su parte, Jimena Llanos dirigente de los Padres de Familia de Sucre, que también se encuentra en la huelga de hambre, emplazó al máximo dirigente de la Confederación de Padres de Familia no arrogarse representatividad para apoyar al Gobierno.

“Desconocemos las decisiones de Franklin Gutiérrez. Nosotros no tenemos candidato, no hubo consenso para apoyar al Gobierno. Sus acciones son por apetitos personales que no respaldamos”, declaró.

Asimismo, denunció que el dirigente Gutiérrez está relacionado de manera laboral con el Ministerio de Educación y que por esa razón apoya al Gobierno nacional.

