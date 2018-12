Sugieren tres vías legales para frenar cuestionadas elecciones primarias en Bolivia

Polémica por Primarias

Sugieren tres vías legales para frenar Primarias

> El expresidente Jorge Quiroga planteó a los partidos políticos pedir la suspensión de las Primarias, por estimar que es un gasto dispendioso de recursos fiscales, los cuales que pueden ser usados en mejores propósitos o necesidades. En tanto, la presidenta de Diputado, Gabriela Montaño, dijo que los vocales del TSE deben aplicar la Ley de Organizaciones Políticas.

MIENTRAS LOS VOCALES DEL TSE SE REUNÍAN EN EL HOTEL REGINA DE TIQUIPAYA, COCHABAMBA, ACTIVISTAS DE “BOLIVIA DIJO NO” REALIZARON UNA PROTESTA EN LAS PUERTAS DEL ENTE ELECTORAL EN LA PAZ.

Luego del pedido de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dunia Sandoval y Antonio Costas de plantear a sus colegas que presenten una solicitud a la Asamblea Legislativa para que, mediante una ley modificatoria, puedan suspenderse las elecciones Primarias fijadas para el 27 de enero de 2019, fuentes consultadas por este medio plantearon tres alternativas legales para este propósito.

El politólogo Marcelo Silva explicó que el mecanismo para frenar las elecciones Primarias sería una modificación a la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), que tendría que hacerla la Asamblea Legislativa.

“En la modificación se debe establecer que de no existir más de un binomio inscrito en las Primarias, y siendo éste el caso en todos los partidos que van a competir, éstas deberían suspenderse; eso es lo que debería decir la modificación. Para evitar problemas debería decir además que los candidatos inscritos quedan automáticamente habilitados para la elección del 2019”, explicó.

Manifestó que la propuesta de los vocales Costas y Sandoval de suspender las Primarias está fuera de la competencia del TSE ya que lo único que están haciendo es cumplir la LOP.

En tanto, el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (Icalp), Israel Centellas, manifestó que al ser las primarias avaladas por una ley, ésta podría ser frenada por otra.

“Una ley puede modificar otra ley, ese es el marco normativo y por lo tanto en base a esta solicitud se tendría que generar una ley que deje sin efecto por lo menos para esta elección, siendo que existen candidatos únicos. Es la Asamblea Legislativa que debe generar una ley para dejar sin efecto, por lo menos, momentáneamente esta ley”, refirió.

Aclaró que el objetivo de la LOP era buscar democracia interna dentro de las agrupaciones ciudadanas y partidos políticos, pero al existir candidatos únicos, no se estaría cumpliendo el objeto de la ley.

Por su lado, el abogado constitucionalista Jorge Santistevan planteó interponer un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la LOP ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Si hubiera un TCP autónomo, se podría interponer el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 29 de la LOP, donde se establece las primarias. Todo si hubiera institucionalidad en Bolivia pero eso no hay. Con el actual gobierno es imposible parar las primarias porque tiene todos los órganos y no hará caso a ninguna sentencia o informe internacional”, dijo.

GASTO DISPENDIOSO

El expresidente Jorge Quiroga sugirió a los binomios suspender las primarias por ser un gasto dispendioso de recursos que pueden ser usados en mejores cosas. Considera que el oficialismo busca las primarias para legitimar su binomio.

“Es un gasto insulso en momentos donde hay demandas presupuestarias y pedidos de sectores que deben ser atendidos y por lo tanto deben ser canceladas las primarias, así lo están diciendo los mismos vocales. Qué sentido tiene organizar primarias si son coronaciones”, aseveró.

El expresidente y candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jaime Paz Zamora felicitó a los vocales del TSE Sandoval y Costas por plantear que se suspendan las primarias ya que considera que es un fraude anticipado aunque espera que no sea un engaño para parecer una corte electoral democrática.

“DEBEN CUMPLIR NORMA”

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que los vocales, Antonio Costas y Dunia Sandoval, deben aplicar la LOP. Agregó también, como comparación que se gastará el doble de recursos en recuperar los daños al TSE de Santa Cruz.

A través de su cuenta en Twitter Montaño dijo: “A los vocales Sandoval y Costas decirles que ellos deben aplicar la ley de Organizaciones Políticas, no pueden incumplir una norma. Se gastará casi el doble de dinero (45 millones Bs.) en recuperar las instalaciones del TED de Scz quemadas por la Oposición, que para las primarias”.

“Las primarias cuestan 26 mil Bs y la reconstrucción de la infraestructura del Órgano Electoral destruida por la ´oposición violenta´ va a costar al Estado más de 45 mil Bs. Controlen a sus hordas delincuenciales en vez de pedir la suspensión de Primarias!”, escribió Montaño.

Al respecto el diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría lamentó el criterio de Montaño, toda vez que a la fecha la aseguradora del TSE no se pronunció sobre el costo que tendrá la reparación de la infraestructura.

“No dice nada de los 27 millones que se va a rifar el Órgano Electoral en un proceso que no sirve absolutamente para nada y que no beneficia ni cambia la vida de los bolivianos, es una declaración política e irresponsable que no se fija en el fondo y pretende aprovechar la forma”, dijo.

El Diario / La Paz