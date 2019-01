Gobernador de La Paz considera que la situación en Alpacoma “no es alarmante”

A una semana del deslizamiento de residuos, que derivó en la declaratoria de alerta sanitaria por parte del Gobierno nacional, Patzi se refirió al tema y adelantó que el cierre de este relleno no puede ser inmediato.

La dimensión del problema en Alpacoma. Foto: Prensa Diputados

El gobernador de La Paz, Feliz Patzi, se refirió este miércoles a la crisis del relleno sanitario de Alpacoma y dijo que la situación “no es alarmante” ya que los 20.000 litros de lixiviados y 850.000 toneladas de basura que se deslizaron no llegaron al río Achocalla.

A una semana del deslizamiento de residuos, que derivó en la declaratoria de alerta sanitaria por parte del Gobierno nacional, Patzi se refirió al tema y adelantó que el cierre de este relleno no puede ser inmediato. Pese a las quejas de la población, minimizó sus efectos.

“Se ha mandado a inspeccionar el relleno sanitario y hoy día recién me harán llegar el informe detallado, pero sabemos que la situación no es tan alarmante, hay que ser bien honesto, se ha ido controlando los lixiviados y no han llegado al río Achocalla, el deslizamiento está dentro del área del relleno no ha traspasado ni afectado a las viviendas, ni al saneamiento”, manifestó.

Asimismo, dejó en claro que hasta el momento el Gobierno Municipal de La Paz no hizo llegar su plan de contingencia y precisó que a la Gobernación le corresponde determinar si se realizará una auditoría técnica o si se plantearan acciones correctivas.

“Un cierre no es de la noche a la mañana, eso tiene que saber la población (…) como Gobernación lo que vamos a plantear es si realmente ya no corresponde el relleno, tendrá que haber un plan de cierre con tiempos y la habilitación de otro espacio, o probablemente se tome otras medidas técnicas”, añadió.

El lunes, el alcalde de La Paz Luis Revilla, dijo que por un tema de competencias, le corresponde a la Gobernación determinar si el relleno sanitario se cierra o no.

Bolsas de basura en una calle céntrica de La Paz. Foto: Felipa Peña.

Mientras tanto, pobladores de Achocalla mantienen el bloqueo al ingreso del relleno, lo que provocó que las calles de la ciudad de La Paz se llenen de basura, ya que la empresa encargada del recojo La Paz Limpia está imposibilitada de trasladar los residuos hasta Alpacoma.

El martes, Revilla volvió a solicitar que levanten el bloqueo y que no se politice este problema para evitar una inminente emergencia sanitaria si no se soluciona el problema con urgencia.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene previsto entregar esta tarde el informe técnico sobre lo ocurrido en el relleno, el mismo que contendrá un listado de acciones a seguir a corto, mediano y largo plazo, además de sugerir una auditoría ambiental. (23/01/2019)

La Razón Digital / Kattya Valdés / La Paz