Alcalde de Warnes asegura que por normativa al ser prematuro, debían derivarlo a Santa Cruz

El alcalde de Warnes, Mario Cronembold, asegura que ya se verificó que el hospital sí cuenta con incubadora y que además de ello cuenta con una ambulancia de neonato, porque lo que habían las condiciones para atender pero sobre todo para trasladar al bebé de manera inmediata a Santa Cruz, ya que según refiere es ese el procedimiento a seguir según normativa.

Asegura que no él no es el culpable de lo sucedido debido a que existen las condiciones, culpa a los médicos que atendieron al bebé por no cumplir las normas establecidas y señala que se encontrará al culpable y pagará las consecuencias de sus actos.

Fuente: PAT