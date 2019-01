AN: Venezuela cerró 2018 con inflación de casi 1.700.000 %

La cifra confirma la grave crisis y la espiral hiperinflacionaria del país. La Asamblea Nacional fue la encargada de dar el dato, en vista de que el Banco Central lleva casi tres años sin dar esta información.

Según informó este miércoles (9.1.2019) la Asamblea Nacional venezolana, controlada por el antichavismo, Venezuela cerró 2018 con una inflación de 1.698.844,2 por ciento, una cifra que confirma la grave crisis y la espiral hiperinflacionaria en la que entró el país caribeño hace más de un año. “Nos gustaría dar buenas noticias, pero, lamentablemente, no hemos podido (…). Cerramos el año 2018 con una inflación que afecta el bolsillo de los venezolanos en 1.698.488,2 por ciento”, dijo a periodistas Rafael Guzmán, jefe de la comisión de Finanzas de la Cámara.

Frente a un gobierno mentiroso y usurpador que oculta cifras y esconde los problemlas, la AN y esta Comisión de Finanzas durante todo el 2018, le ha hablado con la verdad a los venezolanos y al mundo. No habrá solución a la crisis económica mientras no se logré un cambio político pic.twitter.com/5oZ7c2xfIa