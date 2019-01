Cambios en el gabinete: Oposición tilda de ‘rosca’ y ‘sube y baja’

Demócratas y Unidad Nacional no ven nada nuevo en la designación de los nuevos ministros de Estado que fuerpn posesionados hoy por el presidente Evo Morales



La Paz. La posesión fue en la Casa Grande del Pueblo

La diputada Demócrata Eliane Capobianco señaló que no se observa nada nuevo en el nuevo gabinete ministerial del MAS, solo un gabinete netamente electoralista y político que intentará garantizar una “ilegal reelección de Evo Morales”. También se refirió a que parece que hay una especie de ‘sube y baja’ en los ministerios pues hay figuras que se vuelven a repetir como es el caso de Juan Ramón Quintana que asumió en la cartera de la Presidencia.



“Lamentamos además que parece que acá suben y bajan de los cargos. Es una misma rosca, que sale de los cargos, vuelve y rota. Es el caso de Quintana, de Óscar Coca y Arce Catacora, que antes fueron ministros, y otros como Canelas, Montaño y Sifuentes, que pese a haber sido elegidos para ser senadores y diputados están renunciando a sus cargos para acceder a un cargo en el Ejecutivo”, manifestó.

Capobianco agregó que en los ministerios no hay renovación, no hay alternativas y no se ve nada nuevo, lo que es una muestra de que el MAS no tiene nada nuevo que ofrecer al país.



“Este año es totalmente electoral y ellos apuntan a que estos señores, que son operadores políticos, busquen resultados en octubre. Uno de los personajes más funestos del MAS es Juan Ramón Quintana y lo utilizarán para perseguir opositores, perseguir a la prensa y a todos los que se opongan al MAS”, finalizó.

Otro que se manifestó sobre la designación del nuevo gabinete es el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, que dejó ver sus dudas sobre el trabajo de dos nuevos ministros.

Samuel Doria Medina ✔ @SDoriaMedina

El mismo que enjuició a Raúl Peñaranda desde ENTEL, Óscar Coca, es premiado como ministro de Obras Públicas. Ya sabemos cómo tratará la fiscalización de la sociedad al despilfarro del MAS. 16 10:19 AM – Jan 23, 2019

Samuel Doria Medina ✔ @SDoriaMedina

El retorno de Juan Ramón Quintana, el duro del gobierno, es un signo de que este será un gabinete autoritario y sectario. Es presagio de duros días para el país. 10 10:19 AM – Jan 23, 2019

Evo les dio la bienvenida

Durante el acto de posesión, el presidente Evo Morales les dio la bienvenida y les adelantó que se tiene “una dura tarea y compromiso con el pueblo boliviano. (…) quienes aceptan esta responsabilidad es aceptar primero a Bolivia, la patria y el pueblo boliviano y por eso asumen esta responsabilidad de servir al pueblo boliviano”, afirmó en su discurso.

Los nuevos ministros son: Juan Ramón Quintana (Presidencia), Luis Arce Catacora (Economía), Manuel Canelas (Comunicación), Gabriela Montaño (Salud), Nélida Sifuentes (Desarrollo Productivo), Óscar Coca (Obras Públicas) y Milton Gómez (Trabajo) son las nuevas autoridades que se suman al equipo de trabajo del Órgano Ejecutivo.

