Caso Jhasmani: cae otro implicado e identifican a más involucrados

A una semana de hacerse públicos tres videos en los que se ve a miembros la firma de abogados Leclere y Asociados golpeando, torturando e intimidando a dos personas por cobro de deudas, ayer fue aprehendido René P., importador de baterías, por contratar los servicios de Jhasmani T. L..

Se prevé que en estos días se haga efectiva la aprehensión de otros jueces, exfiscales y policías implicados en el consorcio investigado por el Ministerio Público.

René P. reconoce haber contratado los servicios de Jhasmani T. L. para iniciar un proceso penal contra las personas que le debían más de 17 mil dólares por unas baterías entregadas hace más de dos años.

Sin embargo, según el documento al que accedió Los Tiempos, se conoce que René P. y sus allegados otorgaban baterías en calidad de consignación a varios comercializadores, “mismas que se encontraban en mal estado, razón por la que no pudieron ser comercializadas y entraron en una deuda por mora”.

La fiscal asignada al caso, Faridy Arnez, dijo que el acusado fue identificado por una de las víctimas que aparece en el video. “Sin embargo, aún no se tiene los grados de participación, estamos iniciando con la investigación”, dijo.

“Temo por mi familia. Yo no sabía que Jhasmani trabajaba de esa manera, él tenía que ganar el 25 por ciento de la deuda”, señaló el proveedor de baterías antes de ingresar a la Fiscalía.

El abogado defensor del acusado, Marcos Quiroga, dijo que su cliente contrató a Jhasmani T. L. para que inicie acciones legales, pero que, luego de presenciar el modo de cobranza del “abogado”, decidió desistir de sus servicios.

“A las 3 de la tarde, mi cliente contrata a la firma Leclere y Asociados. A las dos horas recibe una llamada de Jhasmani, quien le indica que capturaron a uno de los deudores. Citan a mi cliente a su despacho para resolver la deuda”, manifestó.

Mientras el acusado brindaba su declaración informativa en la Fiscalía, una de las víctimas que aparece en los videos que se viralizaron contó los momentos difíciles que tuvo que atravesar luego de la “tortura” a la que fue sometida.

“Me sorprendieron cuando estaba por la Aroma y 16 de Julio. Un auto me interceptó, lo vi a René, él era el único conocido. Me metieron a la camioneta, eran cuatro hombres; luego me llevaron a una casa por la Circunvalación, me metieron a empujones a un cuarto, hicieron que me siente y comenzaron a golpearme como se ve en los videos”, expresó temeroso.

La víctima señaló que perdió el conocimiento tras ser golpeado. “Recuerdo que dijeron que me dejen en la Muyurina, pero me botaron en Temporal”. Para resguardar la seguridad de su familia, prefirió callar y cambiar de rubro de vendedor de baterías a chofer de transporte público.

La semana pasada se filtraron al menos tres videos en los que se ve a Jhasmani T. L. junto a otros hombres torturando y amenazando a varias personas. Por ello y porque estaba conformando otro consorcio con los reos de la cárcel de El Abra, fue enviado al penal de Chonchocoro en La Paz.

La Fiscalía descubrió una asociación conformada por el consorcio Lecrere, jueces, fiscales y policías, producto de dos denuncias presentadas por un mecánico que fue víctima de tortura y por el propio padrastro de Jhasmani T. L.

17 mil dólares de deuda fue la razón por la que René P. decidió contratar a Leclere y Asociados para agilizar el cobro de sus deudas.

JHASMANI T. L. YA ESTÁ EN POBLACIÓN

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, al referirse a la situación del abogado Jhasmani T. L. en el penal de Chonchocoro, dijo que ya se encuentra en población, por lo que se activaron otros mecanismos de seguridad para velar por su vida y por la de los internos.

“Ya se encuentra en población. Se ha pedido que se disponga un dispositivo de seguridad para resguardar la integridad de Jhasmani y la de los demás internos”.

La autoridad dijo que se intensificarán los controles dentro del penal para evitar la filtración de implementos como cuchillos, armas y drogas.

RATIFICAN DETENCIÓN DOMICILIARIA PARA TRES ACUSADOS DEL SECUESTRO DE MECÁNICO

REDACCIÓN CENTRAL

Dentro del caso del mecánico Antonio Cuellar —víctima de secuestro, tortura y amenazas por parte de Jhasmani T. L. y sus colaboradores—, ayer en el juzgado de Tiquipaya se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención de tres implicados, la cual fue denegada.

La fiscal de Tiquipaya, Faridy Arnez, informó que el juez determinó ratificar las medidas cautelares de José Benito A.S. (padre), Riosby T. M. (nuera) y José Benito A. Q. (hijo). Cuellar, hace algunos años, firmó un contrato de préstamo por 20 mil dólares con Elena S. (esposa de José Benito) por una vivienda que le había entregado en anticrético; sin embargo, al culminar el plazo de devolución, la mujer no cumplió con el pago y, por el contrario, contrató a Jhasmani T. L. para que obligara al mecánico a firmar un documento que certificara que el dinero le fue devuelto, cuando eso no fue real.