“Chavo” Salvatierra se presenta a la revisión técnica pese a la advertencia de ASO

Juan Carlos Salvatierra, piloto de rally. Foto: Facebook Chavo Salvatierra

El piloto boliviano Juan Carlos “Chavo” Salvatierra anunció este viernes que se presentará a la revisión técnica de rigor del Rally Dakar 2019 y aseguró que su motorizado cumple con los requisitos que demanda el reglamento de la carrera. Ayer personeros de ASO (Amaury Sports Organization) conminaron al corredor a cambiar de vehículo o retirarse debido a que no estaría dentro de los parámetros que exige la organización del Rally.

“Con mi equipo se ha determinado que venimos a correr y hoy vamos a presentarnos a la revisión técnica y todo lo que corresponde, tenemos todo en orden con un vehículo que reúne al 100% el reglamento y prueba de ello es que viene corriendo hace dos años este mismo vehículo y sin problemas”, señaló Salvatierra en un contacto telefónico desde Lima con radio Panamericana.

El “Chavo” expuso que ya corrió este año pruebas del calendario Dakar con el mismo cuadriciclo y que la victoria obtenida en el Desafío Inca Perú 2018 fue el detonante para intentar sacarlo del Dakar de este año.

“Yo corrí en este vehículo el Dakar Series en Perú en septiembre y gané, pienso que a partir de allí empieza todo el dilema (…) No quiero pensar que desde arriba venga la orden porque daría mucha pena que una carrea tan importante como el Dakar esté jugando y engañando a las personas”, dijo el corredor.

Comentó que antes de inscribirse para la carrera cumplió con todas las certificaciones y homologaciones pertinentes y con los requisitos que pide el reglamento.

“Lo que dicen es que no cumple con el reglamento porque no es un vehículo de producción en serie y ellos mismos se contradicen en este aspecto porque unos dicen que tiene que haber 200 los otros que deben ser 1000 y al final no se ponen de acuerdo porque no hay un número especificado en el reglamento, no tienen ningún sustento”, enfatizó.

Para esta jornada está prevista la revisación técnica de las máquinas que participarán en la prueba que arranca el domingo y que se extenderá hasta el 17 de enero íntegramente por caminos peruanos. Salvatierra y su equipo ultiman detalles para someterse a las verificaciones de los técnicos de ASO.



