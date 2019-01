Chris Brown, detenido en París acusado de violación

Chris Brown, en Milán el pasado septiembre. LUCA BRUNO AP

La presunta víctima es una joven de 24 años que asegura haber sufrido abusos en la ‘suite’ del intérprete en la noche del 15 de enero

Chris Brown fue detenido el lunes 21 de enero en París, después de que una mujer presentara una denuncia de violación. La presunta víctima es una joven de 24 años que asegura haber sufrido abusos por parte de tres personas: el propio Brown, un amigo suyo y el guardaespaldas del rapero. Según la demandante contó a la policía, se conocieron en un exclusivo club nocturno llamado Le Crystal, en la calle Ponthieu, paralela a los Campos Elíseos. Luego el rapero la invitó a su hotel, el exclusivo Mandarin Oriental, en principio en compañía de otras mujeres, pero después se encontró a solas con él en la habitación y la violó. El cantante estaba en la ciudad para acudir a los desfiles de la Semana de la Moda de París.

La Fiscalía ha abierto diligencias sobre estos hechos. La policía judicial, de acuerdo a la ley, tiene ocho días para investigar los hechos, plazo que puede alargar ocho más. El cantante se encuentra bajo custodia policial desde el lunes 21, mientras continúa la investigación. Ni sus representantes ni su discográfica, Sony, han hecho comentarios al respecto.

Brown, de 29 años, ha vendido 100 millones de discos y ha ganado un Grammy. Pero, tanto como por su carrera musical, el rapero es conocido por sus problemas con la ley, sobre todo por sus relaciones de pareja. Se hizo tristemente famoso a partir de los incidentes con quien fue su novia, la cantante Rihanna. En 2009 se declaró culpable de agredirla —le dio una paliza que le causó heridas que requirieron de hospitalización— y de proferir amenazas de muerte contra ella poco antes de la ceremonia de los premios Grammy de ese año, cuya aparición ella tuvo que cancelar. Entonces, Brown fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y a seis meses de servicios comunitarios, condena que violó en reiteradas ocasiones, tanto por el supuesto consumo de marihuana como por acudir a una fiesta a la que su exnovia estaba invitada. Como consecuencia, tuvo que cancelar varios proyectos y Australia le prohibió entrada por violento, lo que motivó que tuviera que anular una gira en 2015.

El rapero Chris Brown, el 17 de enero en París. MARC PIASECKI GETTY IMAGES

Posteriormente, en 2017, su entonces novia, Karrueche Tran, consiguió que un juez dictara una orden de alejamiento contra él durante cinco años. La modelo contó que le pegó en un hotel de Las Vegas y que la amenazó de muerte después de su ruptura. “Le dijo a algunas personas que quería matarme”, denunció ante el juez. Un representante del cantante afirmó que la acusación era “innegablemente falsa”. Sin embargo, en los mensajes que Tran aportó se podían leer frases como “Perra, te voy a pegar hasta acabar contigo” o “Te prometo que haré de tu vida un infierno”. La estrella de la música, además, trató de obligar a su expareja a que le devolviera todos los regalos, incluidos los anillos de diamantes. Cuando ella se negó, el músico aumentó su comportamiento agresivo.

Agresiones

Pero Brown no solo ha tenido problemas con sus parejas. En el año 2013, el rapero violó la libertad condicional al agredir a varias personas que querían hacerse una foto con él en Washington, un incidente por el que fue condenado a un año de cárcel. En el verano de 2016, fue denunciado por el propietario de una villa de Ibiza por el impago de una semana del alquiler de la finca y por los desperfectos provocados en el mobiliario durante su estancia. En agosto de ese mismo año, la policía de Los Ángeles lo detuvo tras recibir una llamada de una mujer que aseguraba que la había amenazado con una pistola. Salió libre horas después de pagar 250.000 dólares. Y, en abril de 2018, el cantante fue acusado de golpear a un fotógrafo en un club en Tampa, Florida.

El hotel Mandarin Oriental de París. BENOIT TESSIER REUTERS

Los intentos de rehabilitación no han prosperado pese a que en 2013, tras haber sido detenido una vez más por agresión, se internó en una clínica en la que intentó acabar con sus problemas de conducta.

Brown contó parte de su vida hace dos años en un documental llamado Welcome to my life (Bienvenido a mi vida), en el que hablaba, entre otras cosas, de la paliza que le propinó a Rihanna. “Pensé en suicidarme y todo eso. No comía, no dormía. Me drogaba todo el tiempo”, relató. Sin embargo, en el filme dejaba claro que ese no sería su final: “Si tenéis alguna duda de si Chris Brown estaba acabado, os las pienso despejar todas”.