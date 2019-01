Cinco recién nacidos fueron abandonados en tres meses en Santa Cruz

Santa Cruz.- En los últimos tres meses, cinco recién nacidos han sido abandonados en diferentes circunstancias. En todos ellos, los padres nunca aparecieron, una situación preocupante para la Defensoría de la Niñez. La directora de mencionada repartición, Rossy Valencia, señaló que el abandono de los bebés, refleja, conflictos emocionales y el total abandono de la familia.

Instó a las madres que no quieran a sus hijos recién nacidos, que no los abandonen, que pongan en conocimiento a la Gobernación o con alguna persona, así no los ponen en riesgo sus vidas.

Fuente: Red Uno