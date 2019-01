Diputado Santamaría formalizará su alejamiento definitivo de Unidad Nacional

El legislador dijo que no va a tolerar que le envíen en paquete las decisiones que debe tomar y defendió elección de Shirley Franco en la jefatura de UD.

Samuel Doria Medina en una rueda de prensa en la que también participaba el diputado: Foto: Archivo

La Paz, 21 de enero (ANF).- El diputado Wilson Santamaría se declaró oficialmente “disidente” y anunció que en las próximas horas formalizará su alejamiento definitivo de Unidad Nacional (UN).

“No voy a tolerar que me manden en paquete lo que tengo que hacer, o algo que vaya en contra de mis principios; por eso soy disidente y es más en las siguientes horas voy a formalizar mi alejamiento definitivo de UN”, dijo el legislador.

Santamaría manifestó que en octubre del año pasado envió una carta al empresario y político, Samuel Doria Medina, donde hizo conocer su decisión de alejarse de ese partido político y de la conducción partidaria.

“Yo ya daba por cerrado mi alejamiento definitivo de Unidad Nacional, pero se han inventado estas excusas de que se aleja de la dirigencia pero no de la militancia, cuando uno se aleja se aleja de todo y obra en consecuencia”, afirmó.

Dijo que por ser disidente uno no puede ser vetado para ocupar, por ejemplo, la jefatura de bancada de Unidad Demócrata en Diputados, como es el caso de la diputada Shirley Franco.

“(Franco) Es disidente igual que yo, acaso disentir no es democrático”, sostuvo el legislador en defensa de la diputada Shirley Franco que la pasada semana fue elegida jefa de bancada, no obstante UN había decidido que María Calcina ocupe el cargo, una decisión de el Movimiento Demócrata Social no respetó denunció el dirigente político, Jaime Navarro.

“Unidad Nacional lo que hizo es mandar un chat que decía que la instrucción del partido era apoyar a la candidata que ustedes conocen (María Calcina), cuando hicimos reunión tomamos una decisión y optamos por Shirley Franco y vamos a defender”, afirmó.

Ambas legisladoras eran parte de UN, aunque Franco según los militantes de ese partido hace tiempo que ya no hace vida partidaria, es más, Jimena Costa manifestó la pasada semana que obedece a Arturo Murillo quien también se alejó de UN.

/NVG/

Fuente: ANF