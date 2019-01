Disidentes del MAS de Bolivia somos Todos analizan invitación de Mesa a una alianza

Jaime Vera exdirigente vecinal y exafín al MAS informó que analizan la convocatoria de Comunidad Ciudadana.

La agrupación política Bolivia Somos Todos conformada por varios disidentes al MAS, analizan la invitación del candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, para formar una alianza política de cara a las elecciones de 2019.



Damián Condori (Chuquisaca), Luis Alfaro (Tarija), Jaime Vera (La Paz) y Édgar Sánchez (Oruro) son disidentes al gobernante MAS, se alejaron después que el Gobierno les dio la espalda para ser candidatos a las gobernaciones en 2015; ahora analizan la invitación de Mesa.



“Me permito invitar a ustedes a sostener conversaciones y llevar a cabo una reunión en el curso de los siguientes días, a fin de propiciar una articulación política y democrática para recuperar nuestra democracia, proponer al país un proyecto de gobierno de ciudadanos y ciudadanos y ganar las elecciones de 2019, para construir institucionalidad y enfrentar todos los desafíos futuros que tienen nuestra patria”, dice la carta dirigida de Mesa a Bolivia Somos Todos.



Consultado sobre si disidentes al MAS podrían hacer una alianza con Mesa, Vera dijo que están analizando. “Todo el mundo tiene derecho un campo político, lo más importante es defender la Constitución Política del Estado (CPE), es defender la democracia”, declaró Vera.



Vera se alejó del MAS en julio de 2017, después que Jesús Vera apoyado por el MAS intervino la Federación de Juntas Vecinales de la urbe paceña. Hoy dice que en realidad se fue porque no apoyo los hechos de corrupción en el Gobierno. Era uno de los dirigentes defensores del denominado proceso de cambio, crítico de la gestión del alcalde Luis Revilla quien actualmente es aliado a Mesa.



“Cuando hay actos de corrupción como el Fondo Indígena, Camce y tantas cosas y cuando no se respeta la Constitución (no podemos continuar). Nunca he sido funcionario de Gobierno, pero si apoyamos este proceso de cambio”, sostuvo.



Condori fue dirigente campesino y en esa calidad apoyó la Asamblea Constituyente y al Gobierno; en Chuquisaca tuvo amplio respaldo para ser candidato a la Gobernación, pero Morales optó por apartarlo y apoyar la repostulación de Esteban Urquizu.



Técnicamente Condori podía llevar a Urquizu a segunda vuelta, pero el Tribunal Electoral Departamental declaró no válidos los votos a favor del FRI, lo que permitió subir el porcentaje de apoyo al MAS y hacerse de esa manera de la Gobernación.



Alfaro fue diputado del MAS y también dirigente campesino, pretendió ser candidato a la gobernación, pero el oficialismo le negó; ocurrió lo mismo con Sánchez y sus aspiraciones a ser autoridad departamental de Oruro.

El diputado Franklin Flores (MAS) dijo que los disidentes del MAS se alejaron porque no creen verdaderamente en el proceso de cambio, por lo tanto tienen la opción de irse con la “derecha”.



“Muchas personas piensan en sí mismos, no pensamos en el colectivo, en el país si se le afecta a su bolsillo se va y es disidente y si es militante del MAS debe pensar en el colectivo, en el prójimo. Si no se le da un cargo ya es resentido, si no se le habla ya es resentido”, comentó el legislador.

Fuente: https://www.noticiasfides.com