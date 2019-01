El 30% de infectados con VIH desconoce su diagnóstico: por qué es importante el testeo

“Tener el diagnóstico del VIH no es como hace 20 o 30 años atrás. Hoy una persona que tiene un diagnóstico de VIH puede vivir perfectamente bien y con una excelente calidad de vida. Las personas deben entender que tener una enfermedad no es lo mismo que estar enfermo. Uno puede tener una gripe y estar tirado en la cama con fiebre, eso es estar enfermo, no poder realizar la actividad normal. Una persona puede tener una enfermedad crónica, llámese VIH u otra pero que no impacta en su calidad de vida. Esa persona tiene una enfermedad pero no está enferma. Por eso, es importante que la persona acceda al test. Es necesario saberlo a partir del reconocimiento de la infección”, enfatizó el especialista.