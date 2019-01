El 54% del presupuesto del SUS se destinará a prestaciones e infraestructura

Para recursos humanos irán $us 56 millones; en cuatro días, 60.183 afiliados en Bolivia.

La inscripción para el Sistema Único de Salud (SUS). Foto: APG





De los $us 200 millones presupuestados para el Sistema Único de Salud (SUS), el 54% ($us 109 millones) estará destinado a las prestaciones médicas y a la infraestructura y el equipamiento de establecimientos de salud, uno de los reclamos de los galenos.

El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, reveló ayer parte de la distribución que se hará del dinero destinado para arrancar con la iniciativa para la población que no cuenta con un seguro de salud.

“Al tema prestaciones, el primero, aproximadamente (se destinará) $us 79 millones de dólares; para la infraestructura y equipamiento, 30 millones”, detalló.

De acuerdo con un reportaje de La Razón publicado ayer, en los hospitales de tercer nivel del país, en los que se atienden las enfermedades de alta complejidad, hay más necesidades en emergencias, terapia intensiva y quirófanos. De ese total, el 80% hizo llegar al Ministerio de Salud sus requerimientos.

Esos centros de salud dependen actualmente de las gobernaciones y lo que se espera es que pasen a la administración central. Justamente los médicos reclaman que no existe la suficiente infraestructura y equipamiento en el sector público para responder al desafío nacional que implicará el SUS.

Sobre las prestaciones, involucran la dotación de medicamentos e insumos médicos, según Rocabado. Se planea empezar con 1.200 prestaciones en salud, entre ellas el cáncer infantil. “El primer año se tomarán en cuenta las enfermedades que más aquejan a la gente; el segundo, otras, y en cinco se podrá atender en cualquier hospital público por más rara que sea la enfermedad”, dijo a los medios estatales.

Unos $us 56 millones estarán destinados a la contratación de recursos humanos, otra de las preocupaciones del Colegio Médico de Bolivia. Rocabado no precisó el destino de los restantes $us 35 millones del presupuesto de $us 200 millones para este año.

Informó que en cuatro días los inscritos al SUS llegaron a 60.183 y se espera superar el medio millón cuando empiecen las prestaciones en el sistema público, el 1 de marzo.

Los municipios aportan a la atención el 15,5% de coparticipación tributaria para cubrir el primer y segundo nivel en el área salud. “La brecha está en el tercer nivel”, dijo.

La Razón / Aleja Cuevas / La Paz